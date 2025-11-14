Cortes en carreteras del municipio de Cobreros por obras en varias calzadas

La Diputación Provincial de Zamora llevará a cabo cortes temporales de tráfico en tres carreteras de la red provincial ubicadas en la comarca de Sanabria por obras en la calzada, que afectan principalmente al municipio de Cobreros. Estas actuaciones se desarrollarán en distintos tramos y fechas, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y las condiciones de circulación.

La planificación de los trabajos está sujeta a las condiciones climatológicas, que podrán modificar los tiempos de ejecución previstos; en ningún caso se solaparán en el tiempo las actuaciones en las carreteras ZA-L-2694 y ZA-L-2692, a fin de garantizar alternativas de movilidad en la zona.

El corte de la carretera ZA-L-2694, por reparación de la calzada, afecta al itinerario desde la N-525 – Castro de Sanabria – Barrio de Lomba – San Román de Sanabria entre el kilómetros 4+325 y el final de la carretera (cruce con ZA-L-2692). La fecha de corte es a partir del 18 de noviembre a las 9 de la mañana, hasta el día 25 a la siete de la tarde. La circulación permanecerá interrumpida únicamente mientras se realicen los trabajos sobre la calzada. Fuera del horario efectivo de obra, la vía se abrirá al tráfico.

La carretera ZA-L-2692 entre la ZA-104 (El Puente de Sanabria) – Ilanes – Sotillo comprende desde el inicio de la carretera hasta el kilómetro 6, desde el día 24 de noviembre a partir de las 9:00 horas hasta el día 28, previsiblemente a continuación tras el fin de las obras de la ZA-L-2694.

El presidente de la Diputación de Zamora y el alcalde de Cobreros, Luis Miguel López Fernández. / Araceli Saavedra

Los trabajos se ejecutarán siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. El corte se aplicará únicamente durante las labores de obra.

Las obras de la ZA-L- 2697 desde la ZA-L-2694 – Cobreros a Avedillo de Sanabria se verá afectados desde el kilómetro 1,7 hasta el final de la carretera por reparación de la calzada, cuyo inicio está previsto para el 21 de noviembre a las 8:00, y finalización para el día 21 a las 18:00.

La circulación permanecerá interrumpida únicamente mientras se trabaje sobre la calzada. Fuera del horario de obra, la carretera permanecerá abierta al tráfico.

La Diputación Provincial de Zamora agradece la comprensión de los usuarios y pide disculpas por las molestias que puedan ocasionar estas actuaciones, necesarias para mejorar el estado de la red viaria provincial.