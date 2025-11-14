Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta comarca de Zamora protagoniza el último vídeo promocional de Jesús Calleja

El popular presentador publicó en sus redes sociales un vídeo dando a conocer un complejo educativo muy especial

Jesús Calleja.

Jesús Calleja. / Redacción Yotele

Eugenio Viñas

El aventurero y presentador de televisión Jesús Calleja aprovecha cualquier ocasión para hablar bien de su tierra, Castilla y León, y promocionarla. Utiliza sus canales comunicativos para divulgar sobre su naturaleza, su fauna y su flora, también la que se encuentra en Zamora.

En uno de sus últimos vídeos que ha publicado en redes sociales promociona uno de los complejos educativos más especiales de la provincia de Zamora. Enmarcado en Sanabria, en el municipio de Robledo, Calleja ha dado a conocer el Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León Félix Rodríguez de la Fuente, con motivo de su décimo aniversario.

"¡10 años ya del Centro del Lobo de Robledo de Sanabria, amigos! Una pasada de sitio donde los lobos viven a su aire y nosotros aprendemos a entenderlos un poquito mejor. Si no lo conocéis, ¡ya estáis tardando! Es una joya de mi tierra, Castilla y León", ha escrito en la descripción de la publicación.

En el vídeo, Jesús Calleja cuenta que en el centro viven 13 ejemplares del lobo ibérico en semilibertad, en un recinto de más de 21 hectáreas en pleno corazón del monte sanabrés. "¿Sabéis que se pueden observar los lobos desde los diferentes miradores que hay en el centro? Es un sitio que no podéis perderos. Además lleva el nombre de Félix Rodríguez de la Fuente porque él fue quien nos enseñó a mirar al lobo no como un enemigo sino como parte de nuestra naturaleza", explica.

Noticias relacionadas y más

Como detallan en la página web, el Centro del Lobo Ibérico de CyL - Félix Rodríguez de la Fuente es un recurso educativo y de dinamización socioeconómica ligado al Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León. La mayor parte del espacio está ocupado por un pinar de repoblación, que se combina puntualmente con algunos bosquetes de roble melojo, abedules y alisos, junto con formaciones de matorral húmedo y pastizales en las orillas de los arroyos y en los fondos de valle.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El riego de la gripe aviar impacta en Zamora: los 33 pueblos a los que afecta el confinamiento de aves de corral
  2. Ponferrada - Puebla de Sanabria: cuando 50 kilómetros en línea recta se convierten en dos horas de viaje
  3. Se buscan “inversores de todo el mundo” para revitalizar un poblado deshabitado de Zamora
  4. Rubén, el nieto del 'jilguerín', un sevillano de raíces alistanas 'salva' la farmacia del pueblo de su abuelo
  5. La Junta autoriza una granja porcina con 3.700 animales a menos de 130 metros del embalse de Ricobayo
  6. Sanabria, el destino preferido del ministro Félix Bolaños para 'recargar pilas' durante este otoño en Zamora
  7. Accidente de tráfico en este pueblo de Zamora
  8. La fabricación del queso zamorano se abre al consumidor

Cortes en carreteras del municipio de Cobreros por obras en varias calzadas

Cortes en carreteras del municipio de Cobreros por obras en varias calzadas

Zamora tiene una nueva Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León. ¿Cuál es?

Zamora tiene una nueva Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León. ¿Cuál es?

Esta comarca de Zamora protagoniza el último vídeo promocional de Jesús Calleja

Esta comarca de Zamora protagoniza el último vídeo promocional de Jesús Calleja

VÍDEO | El río Forcadura se desborda a su paso por Vigo de Sanabria

El Museo Etnográfico proyecta este sábado metrajes inéditos de Fernando López Heptener de la mano de Iberdrola

El Museo Etnográfico proyecta este sábado metrajes inéditos de Fernando López Heptener de la mano de Iberdrola

Herida una mujer de 56 años en un accidente entre Muga de Alba y Carbajales de Alba

Herida una mujer de 56 años en un accidente entre Muga de Alba y Carbajales de Alba

Unanimidad para solicitar a la Junta el arreglo del camino viejo de Villaralbo

Zamora y León se unen en una manifestación por los incendios forestales del verano, ya hay fecha y lugar para la movilización

Zamora y León se unen en una manifestación por los incendios forestales del verano, ya hay fecha y lugar para la movilización
Tracking Pixel Contents