Esta comarca de Zamora protagoniza el último vídeo promocional de Jesús Calleja

El aventurero y presentador de televisión Jesús Calleja aprovecha cualquier ocasión para hablar bien de su tierra, Castilla y León, y promocionarla. Utiliza sus canales comunicativos para divulgar sobre su naturaleza, su fauna y su flora, también la que se encuentra en Zamora.

En uno de sus últimos vídeos que ha publicado en redes sociales promociona uno de los complejos educativos más especiales de la provincia de Zamora. Enmarcado en Sanabria, en el municipio de Robledo, Calleja ha dado a conocer el Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León Félix Rodríguez de la Fuente, con motivo de su décimo aniversario.

"¡10 años ya del Centro del Lobo de Robledo de Sanabria, amigos! Una pasada de sitio donde los lobos viven a su aire y nosotros aprendemos a entenderlos un poquito mejor. Si no lo conocéis, ¡ya estáis tardando! Es una joya de mi tierra, Castilla y León", ha escrito en la descripción de la publicación.

En el vídeo, Jesús Calleja cuenta que en el centro viven 13 ejemplares del lobo ibérico en semilibertad, en un recinto de más de 21 hectáreas en pleno corazón del monte sanabrés. "¿Sabéis que se pueden observar los lobos desde los diferentes miradores que hay en el centro? Es un sitio que no podéis perderos. Además lleva el nombre de Félix Rodríguez de la Fuente porque él fue quien nos enseñó a mirar al lobo no como un enemigo sino como parte de nuestra naturaleza", explica.

Como detallan en la página web, el Centro del Lobo Ibérico de CyL - Félix Rodríguez de la Fuente es un recurso educativo y de dinamización socioeconómica ligado al Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León. La mayor parte del espacio está ocupado por un pinar de repoblación, que se combina puntualmente con algunos bosquetes de roble melojo, abedules y alisos, junto con formaciones de matorral húmedo y pastizales en las orillas de los arroyos y en los fondos de valle.