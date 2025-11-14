La comarca de Sayago, presente en lo más alto de la música con un premio en los Latin Grammy 2025

El arte de Zamora es internacional. Aunque pueda parecer una frase hecha, noches como la de este jueves convierten en realidad esta afirmación. Desde la siempre despampanante Las Vegas, la comarca de Sayago recibió con alegría la noticia de que una de sus paisanas se encumbraba a lo más alto del escalafón musical mundial. Para ser más precisos, la lista de premiados de los Latin Grammy 2025 tiene en su seno el nombre de Laura Pacios, una joven con raíces en Monumenta que ha conseguido uno de los galardones más importantes del mundo artístico junto a su grupo de flamenco, 'Las Migas'.

El gran nivel musical de este cuarteto había sido ya recompensado con anterioridad, consiguiendo también un galarfón en los Latin Grammy 2022. Tanto en aquella ocasión como en esta, este grupo se ha llevado el premio al mejor álbum de música flamenca por sus trabajos 'Libres' (2022) y 'Flamencas' (2025). Con más de 20 años de trayectoria sobre los escenarios, las canciones de su último álbum resuenan a lo largo y ancho de todo el planeta, colaborando con otras artistas de renombre como 'Tanxungeiras'. Asimismo, cuentan con fechas previstas antes de final de año para ofrecer conciertoss en Barcelona (20 de noviembre), A Coruña (30 de noviembre), Valencia (4 de diciembre) y Cuenca (19 de diciembre).

Orgullo sayagués

Entre las cuatro integrantes de 'Las Migas', la comarca zamorana de Sayago está estrechamente ligada a Laura Pacios, violinista del grupo. Con raíces en Monumenta, se trata de uno de los mayores ejemplos de Zamora en el mundo artístico, como bien atestiguan los premios conseguidos desde que se unió al grupo en 2022. En la pequeña localidad sayaguesa nació su madre y aún residen sus abuelos, por lo que no es de extrañar que esta artista se deje ver por sus orígenes de tanto en cuanto. Junto a ella, suben al escenario en cada actuación Carolina Fernández (voz), Marta Robles (guitarra) y Alicia Grillo (guitarra).