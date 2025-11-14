Los Cencerrones de Abejera, nueva Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León
Esta ancestral mascarada de invierno tiene lugar el 1 de enero
V. C.
Los Cencerrones de Abejera de Tábara, localidad perteneciente al municipio zamorano de Riofrío de Aliste, han sido declarados Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León. Esta ancestral mascarada de invierno tiene lugar el 1 de enero y en ella participan varios personajes: Cencerrón y Fillandorra (malos), Ciego y Molacillo (buenos), el gitano con su burra y el pobre pidiendo.
