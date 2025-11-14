Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Cencerrones de Abejera, nueva Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León

Esta ancestral mascarada de invierno tiene lugar el 1 de enero

Cencerrones de Abejera

Cencerrones de Abejera

V. C.

Los Cencerrones de Abejera de Tábara, localidad perteneciente al municipio zamorano de Riofrío de Aliste, han sido declarados Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León. Esta ancestral mascarada de invierno tiene lugar el 1 de enero y en ella participan varios personajes: Cencerrón y Fillandorra (malos), Ciego y Molacillo (buenos), el gitano con su burra y el pobre pidiendo.

