Vandalismo en este pueblo de Zamora: calcinados varios contenedores de basura "llenos de serrín"
El Ayuntamiento interpone una denuncia ante la Guardia Civil y solicita a los vecinos que "no miren para otro lado" y que comuniquen cualquier movimiento sospechoso
El Ayuntamiento de Morales del Vino ha criticado públicamente los actos vandálicos registrados en el mismo lugar y por segunda vez en menos de tres días. Contenedores calcinados es el resultado de la acción de los vándalos que, como remarcaron responsables municipales, han actuado cuando los recipientes "están llenos de serrín".
Ante estos hechos, el Ayuntamiento ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, que ha puesto en marcha una investigación para intentar identificar y sancionar a los responsables de los daños en los contenedores.
Además, el Ayuntamiento ha realizado un llamamiento público a la colaboración ciudadana y ha instado a los vecinos a que "no miren hacia otro lado" y comuniquen a las autoridades competentes cualquier comportamiento incívico sospechoso.
"La implicación de todos es fundamental para evitar que se repitan estos hechos", recalca el Ayuntamiento, que ha agradecido públicamente la rápida intervención de los Bomberos y de la Guardia Civil, cuya actuación "ha sido clave" para evitar mayores daños.
Suscríbete para seguir leyendo
- El riego de la gripe aviar impacta en Zamora: los 33 pueblos a los que afecta el confinamiento de aves de corral
- Se buscan “inversores de todo el mundo” para revitalizar un poblado deshabitado de Zamora
- Rubén, el nieto del 'jilguerín', un sevillano de raíces alistanas 'salva' la farmacia del pueblo de su abuelo
- La Junta autoriza una granja porcina con 3.700 animales a menos de 130 metros del embalse de Ricobayo
- Sanabria, el destino preferido del ministro Félix Bolaños para 'recargar pilas' durante este otoño en Zamora
- Accidente de tráfico en este pueblo de Zamora
- Los zamoranos se plantan en Vigo el día del encendido navideño para reclamar el AVE en Sanabria
- Un impresionante nido de avispa asiática amenaza Viñas de Aliste: así ha sido eliminado