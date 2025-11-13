Vandalismo en este pueblo de Zamora: calcinados varios contenedores de basura "llenos de serrín"

El Ayuntamiento de Morales del Vino ha criticado públicamente los actos vandálicos registrados en el mismo lugar y por segunda vez en menos de tres días. Contenedores calcinados es el resultado de la acción de los vándalos que, como remarcaron responsables municipales, han actuado cuando los recipientes "están llenos de serrín".

Ante estos hechos, el Ayuntamiento ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, que ha puesto en marcha una investigación para intentar identificar y sancionar a los responsables de los daños en los contenedores.

Bomberos y Guardia Civil, en el lugar en el que se han registrado los actos vandálicos. / Cedida

Además, el Ayuntamiento ha realizado un llamamiento público a la colaboración ciudadana y ha instado a los vecinos a que "no miren hacia otro lado" y comuniquen a las autoridades competentes cualquier comportamiento incívico sospechoso.

"La implicación de todos es fundamental para evitar que se repitan estos hechos", recalca el Ayuntamiento, que ha agradecido públicamente la rápida intervención de los Bomberos y de la Guardia Civil, cuya actuación "ha sido clave" para evitar mayores daños.