Rionegro, contra la violencia de género

Un grupo de 18 participantes, mujeres mayoritariamente, desarrollan un taller contra la violencia de género "Tejiendo lazos por la igualdad" en Rionegro del Puente. Esta actividad está incluida dentro de las actividades del Pacto de Estado, organizada por el Ayuntamiento de Rionegro desde el 13 de octubre, en seis sesiones de trabajo, y que prácticamente llega a su fin.

Las participantes han elaborado un tapiz con diferentes técnicas de fieltrado y tejido de lana, evocando el grave problema de la violencia de género. Las concejalas María Concepción Romero y Silvia García comparten las actividades que realizan la ONG La IAIA y la artesana Esmeralda Folgado. Silvia Iglesias señala la novedad de este taller tras otras iniciativas desarrolladas anteriormente como charlas a cargo de especialistas en psicología y en concienciación de la violencia de género.

Tras una primera sesión informativa, el taller se puso en marcha para confeccionar un tapiz en las técnicas de tejido y lana fieltrada que prácticamente está finalizado. Un jarrón de flores roto, evoca la violencia hacia las mujeres, lleno de flores de diferentes formas y colores en alusión a la vida de cada mujer, una tijera completa la denuncia social. La composición, en forma de rosas cortadas, recordará a las 34 mujeres asesinadas en lo que va de año. Otros tres rosas recordarán a los niños fallecidos dentro de esa violencia de género.

Además de ser un espacio de aprendizaje y trabajo colaborativo "la idea es crear un espacio de seguridad donde las mujeres pueden reunirse y hablar tranquilamente de estos temas. Es crear una red de seguridad, donde cualquier mujer se sienta arropada por el resto", señala la concejala Silvia Iglesias. En estos momentos "las mujeres están muy sensibilizadas y son conscientes de este problema". El taller ha estado abierto a la participación de todas las mujeres y hombres, de diferentes edades y hasta desplazadas desde otros pueblos cercanos.

El tapiz se desplegará el 25 de noviembre en la Plaza del Ayuntamiento, dentro de la concentración convocada contra la violencia de género.