Proponen a Zamora como "espacio de trabajo" para sellar un Pacto de Estado contra la despoblación

La Federación Coordinadora Rural de Zamora ha registrado este jueves una iniciativa por la que insta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a crear un grupo de trabajo en la provincia, que facilite la adopción de acuerdos para firmar un Pacto de Estado contra la despoblación.

Un escrito similar fue remitido por la Coordinadora Rural en 2023, petición que no fue respondida, por lo que ha vuelto a insistir en la importancia de crear un grupo de trabajo en Zamora.

En la iniciativa registrada de nuevo, la Coordinadora Rural expone que para combatir la despoblación es imprescindible que se lleven a cabo "medidas estables y consensuadas que permitan abordar nuestra problemática como una acción prioritaria dentro de la política de nuestro país".

Estas políticas estratégicas, como subrayó, "pueden y deben plasmarse en un Pacto de Estado Contra la Despoblación”, a la vez que reconoció que "es el momento de dar un ejemplo político y social demostrando que en España es posible llegar a grandes consensos que contribuyan a una mejora de nuestra sociedad" y, en especial, de las personas que viven en el medio rural.

Por este motivo, considera que ha llegado el momento de abordar el problema de despoblación "que sufrimos en una gran parte de nuestro territorio en un entorno de trabajo integrador que enriquecido por la confluencia del ámbito político, social y académico".

A partir de esta visión global, la Coordinadora Rural "ofrece" la provincia de Zamora como "espacio de trabajo" en el que se puedan adoptar los acuerdos necesarios para aprobar el Pacto de Estado contra la despoblación. Además, considera que Zamora podría ser un punto de encuentro en el que confluyan las perspectivas políticas, sociales y académicas.

Aunque considera que es el Ministerio el que debe dar el primer paso para liderar la vía política y coordinarse con el resto de las formaciones políticas, la Coordinadora Rural Zamora se compromete a canalizar y coordinar las reivindicaciones de los distintos colectivos sociales que tienen sus demandas y raíces en los territorios despoblados de España.

En cuanto a la vía académica, considera que es posible involucrar a diversas universidades como la UNED o la Universidad de Salamanca, instituciones capacitadas para coordinar el ámbito académico, debido conocimiento sobre la temática, su tradición histórica o "su vocación de enseñanza en toda nuestra geografía".

De esta forma, la provincia de Zamora, "afectada de forma dramática por el fenómeno de despoblación, es un lugar ideal para demostrar que se pueden conseguir cambios sociales fuera de los grandes focos mediáticos", reconoce la Federación, que también se mostró convencida de que pasos como el que propone "son necesarios para demostrar que hay futuro y esperanza para nuestros pueblos".