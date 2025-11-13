Los "Premios Alveare" reconocerán las mejores mieles de Zamora durante el "Magosto tradicional" de Trabazos

Trabazos exaltará este sábado 15 de noviembre la castaña y setas alistanas con una jornada en la que también se celebrarán los “Premios Alveare”, que reconocerán las mejores mieles producidas por apicultores de la provincia.

El presidente de la Diputación y alcalde de Trabazos, Javier Faúndez, ha expuesto este jueves los detalles de la jornada, durante la que los participantes también disfrutarán de una fiesta del magosto tradicional, una feria de productos y degustaciones.

Precisó Faúndez que la jornada de exaltación de la castaña y setas alistanas, que este año cumple su XIX edición, se desarrollará en el pabellón multiusos de la localidad alistana y que será inaugurada a las 10.30 horas con una ruta micológica. Un experto acompañará a los participantes en el recorrido, durante el que podrán recolectar e identificar distintas variedades de setas en parajes naturales.

Taller y menú micológico

Además, en el marco de la jornada se celebrará un taller de micología, durante el que los asistentes clasificarán distintas variedades de setas, que posteriormente serán exhibidas en una exposición. La jornada proseguirá con un menú micológico, que se celebrará en el restaurante “Los Castaños”.

Ya por la tarde, a partir de las 16.00 horas, será inaugurada la "Feria Provincial de la Miel", con degustación y venta de las mejores mieles envasadas por los apicultores zamoranos, acto durante el que también se procederá a la apertura del resto de puestos del mercado de productos de otoño. Los participantes en la jornada también podrán degustar las mieles participantes en el concurso “Alveare” en una cata popular.

En el marco del certamen, los asistentes compartirán el clásico “lumbrón” y asado tradicional de más de 200 kilos de castañas, que se repartirán para una degustación popular. La jornada se completa con la tradicional queimada, con concursos de tortillas y postres elaborados con frutos de otoño y una degustación de hornazo alistano. Faúndez invitó a los zamoranos y a los vecinos de “La Raya” a que asistan a la jornada de exaltación que tendrá lugar en Trabazos y que definió como “mágica”, ya que el magosto en Aliste es la última fiesta del año.

Un momento de la presentación de los "Premios Alveare" en la Diputación. / José Luis Fernández

Por su parte, el diputado de Agricultura y Ganadería, José Ángel Ruiz, desgranó los detalles de la IV edición de los “Premios Alveare”, que reconocerán las mejores mieles de la provincia. Destacó Ruiz que al concurso se han presentado más de 40 muestras, que serán evaluadas por un jurado profesional integrado por Carmen Gómez, Patricia Combarro y Rosa García.

Las tres expertas catadoras iniciarán mañana el trabajo de preselección de las mejores mieles presentadas al concurso y elegirán las doce finalistas, entre las que serán reconocidas las tres de mayor calidad en las categorías de claras y oscuras, aunque también se otorgará un galardón a la mejor miel popular.

Al margen de los premios, la feria que se celebrará en Trabazos reunirá a buena parte de los apicultores de la provincia, que pondrán a la venta las mieles que elaboran.

Por otra parte, Faúndez ratificó el compromiso de la Diputación con el sector apícola en la provincia, que calificó de “estratégico” y recordó que, tras recorrer un largo camino, ha conseguido la obtención de la marca de calidad “Miel de Zamora”.

Además, precisó que a finales de este año los productores de miel de la zona de Sanabria y Carballeda podrán comenzar a utilizar una envasadora subvencionada por la institución provincial, que facilitará su trabajo a la hora de cumplir todos los parámetros sanitarios y de homogeneizar las mieles que producen.

Por último, Faúndez ratificó el apoyo de la Diputación a los organizadores de la Feria “Meliza” que, como aseguró, debe aspirar a convertirse en un referente a nivel internacional.