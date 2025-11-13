Nueva inyección económica para restaurar ecosistemas e infraestructuras dañadas por el incendio de Porto

Restaurar los ecosistemas y la biodiversidad afectada o la recuperación de las infraestructuras de uso público dañadas por los incendios forestales registrados el pasado verano en Porto de Sanabria y en municipios de León.

Estos son los objetivos prioritarios del nuevo paquete de ayudas aprobado este jueves por la Junta, que ha autorizado una inversión de 700.000 euros para la contratación de emergencia de las actuaciones previstas y que serán ejecutadas por la empresa pública Tragsa.

Por un lado, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una inversión de 300.000 euros, que se destinarán a restaurar ecosistemas y la biodiversidad afectada por el fuego en Porto. Las actuaciones que acometerá Tragsa se basan en la aplicación de tratamientos selvícolas de mejora en masas ribereñas, la construcción de presas sumergidas, fajinas, albarradas y diques para la disminución de la velocidad de circulación del agua y para favorecer la retención de sedimentos.

En el marco de la intervención también se ha incluido la retirada de arrastres y vegetación muerta, la restauración de hábitats fontinales y lacustres, el control de especies exóticas invasoras, la rehabilitación de paredes tradicionales de piedra, la limpieza y adecuación de abrevaderos y puntos de agua, así como desbroces de reducción de la competencia entre especies de flora.

Del mismo modo, está previsto llevar a cabo una evaluación y el seguimiento de las afecciones para comprobar la efectividad de las actuaciones previstas.

Otras actuaciones

Por otra parte, la Junta también ha dado el visto bueno a la contratación de emergencia de actuaciones en infraestructuras de uso público dañadas por el incendio de Porto, que serán sufragadas con una partida de 100.000 euros.

En concreto, la intervención prevista se basa en la eliminación de la señalización dañada y distribuida por la red de sendas del Parque Natural, el desmontaje y retirada de pasarelas, la supresión de elementos afectados en el entorno de miradores como los de Porto, el cañón de Forcadura o el que existe en el entorno de la Laguna de Peces.

Otras actuaciones que serán ejecutadas son el desescombro de la cubierta y otros elementos de refugios de montaña, la instalación de cartelería de advertencia y precintos de acceso a zonas de riesgo para usuarios, la retirada de elementos auxiliares dañados, así como el repintado de marcas sobre rocas y otros elementos naturales.

Por último, el Consejo de Gobierno también ha autorizado la contratación de emergencia de actuaciones en otras infraestructuras de uso público dañadas por los incendios forestales de Porto, Barniedo de la Reina, la Baña y Yeres, por un importe de 303.000 euros.

Las intervenciones previstas en este caso se centran en la retirada de elementos deteriorados, la reparación del firme y márgenes de senderos, la reposición de las señales de acceso a los espacios naturales, inicios de sendero, balizas, cartelería informativa, áreas recreativas y aparcamientos.

Del mismo modo está previsto llevar a cabo la reposición de vallados, cerramientos, portilleras, aforadores, pasarelas, sistemas de seguridad, mobiliario de áreas recreativas y accesos, así como la mejora de miradores y chozos de montaña.