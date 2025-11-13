"La miel de Zamora es, por su calidad y sabor, de la mejores de España"

Alcalde Pedáneo de Trabazos Es el alcalde pedáneo de Trabazos, localidad que el 15 de noviembre acogerá la Feria de la Miel de la Provincia de Zamora y las XIX Jornadas de Exaltación de las Castañas y las Setas Alistanas. Los asistentes podrán degustar las mieles del concurso y mediante votación secreta elegirán el galardón popular de los Premios Alveare.

Es Aliste tierra de emigrantes, pero usted ha sido una de esas personas que renunció a ser emigrante quedándose en la tierra que le vio nacer.

Nací en Trabazos el día 2 de abril de 1959 y aquí pase feliz mi infancia y juventud sintiéndome muy identificado y apegado a la tierra que me vio nacer, a sus costumbres, valores y tradiciones heredadas de nuestros antepasados, de las cuales me siento muy orgulloso, intentando en la medida de mis posibilidades trasmitirlas a las nuevas generaciones, que los niños, jóvenes y adolescentes las sientan como suyas y así puedan pervivir en el presente y en el futuro. Siempre me ha gustado colaborar con la comunidad, primero fui alcalde del Ayuntamiento y luego concejal hasta que, en 2023, al ser elegido presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez me propuso y yo acepté encargarme, como alcalde pedáneo, de las cosas del pueblo de Trabazos.

¿Cómo y cuándo surge la idea de poner en valor los productos de esta tierra?

Aliste en general y Trabazos en particular ha sido siempre una tierra agrícola y ganadera convertida gracias a su clima, a su ecosistema de valles, llanuras, laderas y montañas, en un paraíso para la producción de los frutos del bosque. Hablar de ellos en tierras alistanas es hablar de auténticos manjares como las setas, castañas, madroños, miel y moras. Ayuntamiento y vecinos éramos conscientes de nuestro potencial agroalimentario, pero a la vez nos dimos cuenta que no sólo hay que saber producir y recolectar, sino también darlos a conocer para una adecuada comercialización.

¿Hay alguna justificación para optar por el mes de noviembre y el otoño?

Sí, pues parte imprescindible de la celebración es el magosto que antaño celebrábamos la víspera de Todos los Santos como parte de una tradición donde los mozos íbamos la tarde del 31 de octubre a traer dos carros de leña, cargados de carqueisas, cepas y jaras de la Pigarra. Un carro se vendía dando lo sacado en la subasta a la mocedad por tocar las campanas durante toda la Noche de Ánimas y con el otro hacíamos la lumbre frente a la iglesia de San Pelayo Mártir. Tras terminar los actos religiosos y aflojar las llamas dando paso a las brasas se asaban las castañas (magosto) y longanizas, además de cumplir con la costumbre de "saltar la hoguera".

¿Dónde está el secreto para que la Raya de Aliste y Tras os Montes produzca las mejores castañas de España y Portugal e incluso quizás del mundo?

Los castaños llegaron a Aliste hace ya más de mil años con el Imperio Romano del que conocemos importantes asentamientos como en "El Castrico" de Rabanales y en el "Castro de la Encarnación" de Mellanes, amoldándose muy bien a nuestra tierra y nuestro clima, siendo prueba de ello los castaños centenarios que han llegado hasta nuestros días. Aquí en Trabazos los castañares históricamente se ubicaron en los parajes de Falital, Cantuesa, La Majada, El Couso y el Abeseo. La llegada de la concentración parcelaria facilito la plantación por todo el término y en parcelas más grandes. Este año la sequía ha mermado la producción en cantidad, pero las castañas son de calidad. Nuestra mayor preocupación sigue siendo la mortandad de plantas que causan el Chancro y la Tinta.

La sequía ha mermado la producción de castañas, pero son excelentes y ofreceremos más de 200 kilos asadas

¿Cuándo, cómo y dónde se desarrollarán las actividades?

En el Pabellón Cubierto de Servicios Múltiples, junto a la travesía de la carretera Nacional 122, frente al restaurante "El Cruce", que dada su amplitud nos permite ubicar sin problemas de espacio todos los actos y puestos, además de disponer de una amplia zona para aparcar sin problemas. Los amantes de las setas y hongos podrán participar a las 11 de la mañana en una salía al campo para recolectar setas, acompañados del experto micólogo Felipe Alonso Garrido de Mahíde, con las que al regresar montarán una exposición micológica.

La gastronomía será otra parte vital en estas jornadas de otoño.

La comida micológica tendrá lugar a las 14 horas en "Los Castaños". Ya con la sobremesa, a partir de las 16 horas, comenzará la feria y el mercado de productos del otoño y encenderemos el lumbrón donde iremos asando las castañas, más de 200 kilos, que se ofrecerán gratuitamente para la degustación por parte de cuantos nos visiten. A lo largo de la tarde se desarrollarán los tradicionales concursos de tortillas de patata, licores caseros y de postres de castañas y frutos de otoño, habrá una demostración de la elaboración de aguardiente en alquitara portuguesa al estilo tradicional alistano y también de queimada. El folclore lo pondrá Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes y la clausura a las 20 horas será a base de una convidada popular a hornazos alistanos, tortillas y postres.

La Feria de la Miel de la Provincia de Zamora será unos de los actos estrella del día.

Así es. Tras ponerla en marcha 2022 y ya con tres exitosas ediciones celebradas afrontamos con ilusión esta cuarta cita cumpliendo el principal objetivo que no es otro que poner en valor y dar a conocer todas las magníficas mieles que producen los apicultores zamoranos, un producto único que por cantidad y calidad es de los mejores de la Península Ibérica con sus distintas variedades de miel que podrán degustarse y comprarse a partir de las 16.30 horas. Tendremos una cata popular.

Nuestra mayor preocupación es la supervivencia a largo plazo de los castañares pues cada año mueren muchos castaños

¿En qué consisten los Premios Alveare 2025 y cuáles son sus objetivos?

La Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Trabazos decidimos crear y convocar los Premios "Alveare Miel de Zamora" para certificar objetivamente a las abejas obreras sobresalientes, a los óptimos enclaves de la mejor adaptada flora mielifera y a los más avezados apicultores de nuestra provincia, tras un vertiginoso desarrollo del sector basado en la incorporación de jóvenes a un campo prácticamente topado por explotaciones en declive, que desembocaron en el nacimiento de varias organizaciones apícolas, que llevaron a apostar por la promoción de Meliza, la Feria Apícola Internacional de Zamora, y por la Marca de Calidad "Miel de Zamora".

¿Qué mieles van a participar en el concurso mielífero?

Cada apicultor ha podido presentar una muestra de miel dentro de las categorías de "Oscuras" o "Blancas" aportando dos envases de vidrio de 500 gramos cada uno, del modelo tradicional de cedilla exclusivamente, nuevos y cerrados, con un espacio de tres centímetros entre la miel y la tapa, para facilitar la percepción de los aromas. La miel participante es 100% de Zamora, además de haber sido cosechada durante la presente campaña apícola de 2025. Un jurado integrado por profesionales será el encargado de elegir las tres mejores, oro, plata y bronce, mientras los asistentes mediante votación secreta serán quienes otorguen el galardón "Miel Popular del Año 2025".