España ya ha sacrificado dos millones y medio de aves por la gripe aviar y ordena confinar todas las granjas

El confinamiento que desde el pasado lunes afectaba a las gallinas criadas al aire libre se ha ampliado este jueves a todas las granjas de aves de corral de España, una medida que supone aplicar el nivel máximo de prevención frente a la gripe aviar ante el rápido avance que se está registrando de esta enfermedad. "Tan pronto como nos sea posible, iremos levantando las medidas, pero en este momento no tenemos otra alternativa y así se ha pactado con las comunidades autónomas", ha explicado el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Emilio García Muro.

Hasta el momento, según ha explicado García Muro, en el conjunto de España se han notificado 14 focos de la enfermedad en aves de corral, lo que ha obligado a sacrificar a unos dos millones y medio de animales. "La situación es compleja, porque con el frío este tipo de virus suelen activarse más y este año nos encontramos con que el goteo de focos ha empezado muy pronto", ha agregado el director general, que ha indicado que, pese a que ya se están adoptando medidas extremas, "hay que recordar que en 2022 se llegó a los 36 focos, un dato que todavía queda lejos a estas alturas".

El Gobierno ha descartado, pese a todo, realizar una campaña masiva de vacunación para prevenir el avance del virus, "porque las inmunizaciones de que se disponen actualmente causan muchos falsos positivos y eso, al final, acaba penalizando a los granjeros, que se encuentran con que tienen la enfermedad en su explotación sin saberlo", ha señalado el responsable en el ministerio que dirige Luis Planas.

España deja de exportar

Según la orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en vigor desde este mismo jueves, se extiende a todas las granjas avícolas, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo o las que produzcan carne o huevos para su venta directa al consumidor. "Esto afecta, inevitablemente, a las exportaciones, pero también es una medida que los países terceros valoran positivamente, porque ven que estamos actuando contra la enfermedad", ha subrayado García Muro. De hecho, ha agregado, "el hecho de que no vacunemos es algo que también valoran los países importadores, porque en cuanto sea posible, nuestra producción podrá salir al exterior sin problemas".

El impacto sobre el precio de alimentos como los huevos y la carne de pollo, ha admitido el responsable de sanidad animal, "va a ser evidente, pero no solo porque el virus, en el caso de España, ha afectado a varias granjas importantes de huevos, sino porque estas mismas medidas se están tomando en diversos países europeos, que también verán afectadas sus producciones, como Francia, Irlanda y un número elevado de 'landers' alemanes".

Medidas de precaución

La orden publicada este jueves incluye además la prohibición de la cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral, y la prohibición de dar agua a las aves de corral procedente de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres, salvo en caso de que sea tratada a fin de garantizar la inactivación de posibles virus de la gripe aviar.

Asimismo, los depósitos de agua situados en el exterior requeridos por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corral deberán quedar protegidos suficientemente contra las aves acuáticas silvestres.

El Ministerio también ha prohibido la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales, incluidos los certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales, así como cualquier concentración de aves de corral u otro tipo de aves cautivas.

En los casos en los que no fuera posible el confinamiento de las aves de corral, la autoridad competente de las comunidades autónomas podrá autorizar el mantenimiento de las mismas al aire libre mediante la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres.

En este caso, las aves tendrán que alimentarse y abrevarse en el interior de las instalaciones o en un refugio que impida la llegada de aves silvestres y evite el contacto de estas con los alimentos y el agua destinados a las de corral.