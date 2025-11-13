La central nuclear de Sayago, el proyecto de prosperidad para la Zamora rural que se desvaneció en apenas una década

Han pasado más de 40 años desde que Zamora dijo adiós a su grandilocuente proyecto nuclear, pero este tipo de energía sigue copando las noticias de toda España en pleno 2025. En la actualidad, las centrales nucleares son uno más de los enfrentamientos entre la izquierda y la derecha del arco parlamentario, a cuenta de un plan para su cierre que hoy ha salvado un 'match ball' gracias a la abstención de Junts. En el caso de nuestra provincia, ni siquiera hizo falta cerrar las puertas de uno de estos proyectos, puesto que la Central Nuclear de Sayago ni siquiera llegó a ser una realidad por la decisión de otro gobierno socialista, el de Felipe González.

Noticia sobre la paralización del proyecto nuclear en Sayago / El Correo de Zamora

Pero, como se suele decir, empecemos por el principio. Hay que remontarse al 28 de septiembre de 1973 para encontrar las primeras noticias sobre el proyecto nuclear en la comarca de Sayago. Aquel día, la primera página de EL CORREO DE ZAMORA contaba con un espacio titulado "Una central nuclear en Sayago", en el que se explicaba que Iberduero pondría en marcha esta instalación entre Moral de Sayago, Moralina y Villalcampo. La previsión de la época hablaba de una futura puesta en marcha en diciembre de 1984, después de una inversión superior a la majestuosa cifra de 20.000 millones de pesetas. Se remarcaba, también, que "la construcción [...] dará trabajo a centenares de obreros".

A partir de esos primeros pasos, las informaciones sobre la futura Central Nuclear de Sayago fueron recurrentes en la prensa y resto de medios de comunicación de la época. Había mucha gente a favor de su instalación, alguno que otro en contra de la misma y también quien quería arrimar el ascua a su sardina... o, mejor dicho, la central a su comarca. En el verano de 1975, cuando Franco ya estaba cerca de sus últimos días, se dio un paso importante para la construcción de una infraestructura que podía ser vital para la comarca, como reza el titular que EL CORREO DE ZAMORA puso sobre sus páginas el 18 de junio: "Los representantes del Alto Sayago no se oponen a la central nuclear".

Desarrollo

Lo que sí pidieron los representantes zamoranos aquel día, y desde entonces unas cuantas veces más, era "ayuda para el desarrollo de la comarca", pues la despoblación estaba a la orden del día pese a que todavía no existía aquello que hoy día se conoce como España Vaciada. Aunque todavía quedaban unos cuantos años para el accidente nuclear de Chernobyl -y alguno más aún para el ocurrido en Vandellós-, los sayagueses también tenían miedo sobre el posible fin de sus vidas si algo no funcionaba correctamente en la nueva instalación. Unas dudas que, por todo lo alto, se trataron de resolver con un viaje a la burgalesa central de Garoña a comienzos de 1976.

Reportaje sobre la 'excursión nuclear' de los sayagueses a Garoña / El Correo de Zamora

Una 'excursión' que contó con la presencia de 60 habitantes de la comarca y de la que EL CORREO DE ZAMORA publicó un amplio reportaje. De nuevo, el sentir unánime era el mismo, explicado de la mejor manera posible por Juan Antonio Panero, alcalde de Almeida: "No podemos oponernos al progreso, pero si tenemos derecho a obtener algún beneficio". Una mejora en la vida de los sayagueses que jamás llegarían a buen puerto. A finales de 1983, con el PSOE ya en el gobierno, se habló de una "ralentización" en los proyectos nucleares, aunque sin incluir a Sayago como afectada. Pasarían pocos meses, sin embargo, hasta el mazazo definitivo del 21 de marzo de 1984: "Paralizada para siempre la Central Nuclear de Sayago".