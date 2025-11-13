El aviso de "Zamora en pie": los macroproyectos de biogás "condenan" a Castilla y León a convertirse en un vertedero

La plataforma "Zamora en pie" ha remitido una carta a los partidos políticos que concurrirán a las elecciones autonómicas previstas para el 15 de marzo, con la intención de que "sean conscientes" de la necesidad de regular el desarrollo de macroproyectos en Castilla y León como los relacionados con la producción de biogás.

En la misiva, la plataforma advierte de "la gravísima situación en la que se está viendo inmersa la comunidad de Castilla y León debido a los proyectos de macroplantas de biogás con los que se ve amenazada".

"Zamora en pie" también solicita a los distintos partidos políticos que "hagan llegar a su militancia" el contenido de la carta, tras valorar que "ninguna ideología ni afán partidista puede estar por encima de nuestra supervivencia y del mantenimiento de nuestra forma de vida en unas condiciones dignas".

Sostiene la plataforma que la implantación de instalaciones para producir biogás en la comunidad supone "un error histórico sin precedentes trazado desde Europa", que si no se paraliza "condenará a Castilla y León a convertirse en un vertedero en el que no se podrá vivir".

Por este motivo, insta a los partidos políticos a que analicen los perjuicios a diferentes niveles asociados a las producción de biogás.

Del mismo modo, solicita a las diferentes formaciones políticas que sigan el ejemplo del Ayuntamiento de Toro, que "ha sabido apartar cualquier diferencia" para aprobar por unanimidad una moción conjunta por la que rechaza las plantas de biogás, en aras de "proteger a su población de esta industria destructiva".

Por último, recuerda a los partidos políticos que la "historia" de Castilla y León "está en gran parte en sus manos".