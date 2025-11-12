¿Vas a visitar Sanabria? Estos son los horarios de la oficina de turismo de Galende
Desde el municipio animan a conocer este paraíso escondido también en otoño e invierno
A pesar del frío, recorrer Sanabria en los meses de otoño e invierno también tiene mucho encanto. El paisaje cambia respecto a la época estival, pero precisamente por ello merece la pena disfrutar de la belleza natural y cultural del entorno durante los próximos meses.
Desde el municipio de Galende lo tienen claro: "Con un majestuoso lago natural como joya central y un impresionante paraje natural, somos el destino ideal para los amantes de la tranquilidad y la aventura".
Además, continúan, "te invitamos a explorar nuestros once encantadores núcleos urbanos, cada uno con su arquitectura tradicional única y una oferta gastronómica que deleitará tu paladar. Sumérgete en nuestra historia y cultura visitando nuestros tres fascinantes museos. ¡Ven y vive una experiencia inolvidable en nuestro paraíso escondido!".
Y para que no te pierdas nada, la oficina de turismo de Galende abre todos los días para ofrecer a los visitantes la información que necesitan. De lunes a viernes el horario es de 9.00 a 15.00 horas. Los sábados la oficina presta atención de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos de 10.00 a 14.00 horas.
Además, y como el puente de diciembre ya está casi a la vuelta de la esquina, el horario durante los días festivos (tanto nacionales como autonómicos) es de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.
