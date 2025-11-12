Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Vas a visitar Sanabria? Estos son los horarios de la oficina de turismo de Galende

Desde el municipio animan a conocer este paraíso escondido también en otoño e invierno

Galende

Galende / Cedida

Edurne Alonso

A pesar del frío, recorrer Sanabria en los meses de otoño e invierno también tiene mucho encanto. El paisaje cambia respecto a la época estival, pero precisamente por ello merece la pena disfrutar de la belleza natural y cultural del entorno durante los próximos meses.

Desde el municipio de Galende lo tienen claro: "Con un majestuoso lago natural como joya central y un impresionante paraje natural, somos el destino ideal para los amantes de la tranquilidad y la aventura".

Además, continúan, "te invitamos a explorar nuestros once encantadores núcleos urbanos, cada uno con su arquitectura tradicional única y una oferta gastronómica que deleitará tu paladar. Sumérgete en nuestra historia y cultura visitando nuestros tres fascinantes museos. ¡Ven y vive una experiencia inolvidable en nuestro paraíso escondido!".

Y para que no te pierdas nada, la oficina de turismo de Galende abre todos los días para ofrecer a los visitantes la información que necesitan. De lunes a viernes el horario es de 9.00 a 15.00 horas. Los sábados la oficina presta atención de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos de 10.00 a 14.00 horas.

Noticias relacionadas y más

Además, y como el puente de diciembre ya está casi a la vuelta de la esquina, el horario durante los días festivos (tanto nacionales como autonómicos) es de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El riego de la gripe aviar impacta en Zamora: los 33 pueblos a los que afecta el confinamiento de aves de corral
  2. Se buscan “inversores de todo el mundo” para revitalizar un poblado deshabitado de Zamora
  3. Rubén, el nieto del 'jilguerín', un sevillano de raíces alistanas 'salva' la farmacia del pueblo de su abuelo
  4. La Junta autoriza una granja porcina con 3.700 animales a menos de 130 metros del embalse de Ricobayo
  5. Sanabria, el destino preferido del ministro Félix Bolaños para 'recargar pilas' durante este otoño en Zamora
  6. Accidente de tráfico en este pueblo de Zamora
  7. Los zamoranos se plantan en Vigo el día del encendido navideño para reclamar el AVE en Sanabria
  8. Un impresionante nido de avispa asiática amenaza Viñas de Aliste: así ha sido eliminado

Casi 40 años de cárcel para los dos acusados por el crimen del Lago de Sanabria

Casi 40 años de cárcel para los dos acusados por el crimen del Lago de Sanabria

Rechazo frontal a la macrogranja proyectada junto a un embalse de Zamora y un Monumento Nacional

Rechazo frontal a la macrogranja proyectada junto a un embalse de Zamora y un Monumento Nacional

¿Vas a visitar Sanabria? Estos son los horarios de la oficina de turismo de Galende

¿Vas a visitar Sanabria? Estos son los horarios de la oficina de turismo de Galende

Zamora se suma a la lucha contra la despoblación impulsada por la Revuelta de la España Vaciada

Se buscan “inversores de todo el mundo” para revitalizar un poblado deshabitado de Zamora

Se buscan “inversores de todo el mundo” para revitalizar un poblado deshabitado de Zamora

Fuego en San Cristóbal de Aliste: arde la cubierta de una vivienda

Fuego en San Cristóbal de Aliste: arde la cubierta de una vivienda

Francisca Gutiérrez, concejala de Cultura: "El Centro de Interpretación de los Beatos es el buque insignia de Tábara"

Consuma productos lácteos, ¡leches!

Consuma productos lácteos, ¡leches!
Tracking Pixel Contents