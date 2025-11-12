Roban a una octogenaria en Sanabria con el método de falsos inspectores
Dos individuos robaron en la vivienda de una vecina de Puebla, en el barrio de San Blas, exhibiendo una acreditación falsa
Puebla de Sanabria
Dos individuos robaron en la vivienda de una vecina de Puebla, en el barrio de San Blas, exhibiendo una acreditación falsa. El suceso ha puesto en alerta a toda la comarca, con especial cuidado para las personas mayores que viven solas, que desconfíen de cualquier persona extraña. La Guardia Civil investiga el caso.
El robo se produjo el martes a mediodía cuando dos hombres entraron en la vivienda de esta mujer octogenaria, aprovechando que estaba sola, con el pretexto de hacer algún tipo de revisión y "medir" en la vivienda. Mientras uno de ellos entretenía la víctima, el otro buscaba dinero u objetos de valor.
