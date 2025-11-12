Rechazo frontal a la macrogranja proyectada junto a un embalse de Zamora y un Monumento Nacional

Podemos Zamora ha mostrado públicamente su rechazo a la macrogranja proyectada en el término municipal de San Cebrián de Castro, que se pretende implantar en las proximidades del embalse de Ricobayo y a escasa distancia del despoblado de Castrotorafe, declarado Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de zona arqueológica.

La formación ha cuestionado que la Junta, a través de la consejería de Medio Ambiente, ha aprobado la declaración de impacto ambiental para la instalación de la macrogranja proyectada en San Cebrián de Castro, que albergará más de 3.500 cerdas, con el consiguiente riesgo de contaminación por nitratos de las masas de agua cercanas, además de las emisiones a la atmósfera de componentes como metano y amoniaco, que son perjudiciales para la salud y para el medioambiente, al margen de la consiguiente degradación de la zona.

En este sentido, Podemos Zamora ha cuestionado que la consejería gestionada por Juan Carlos Suárez-Quiñones ha emitido un informe de impacto ambiental favorable al proyecto, a pesar de que la ubicación elegida para la instalación de la macroplanta está enclavada en una zona declarada por la Junta como "zona vulnerable"

Ya durante la campaña electoral para las elecciones municipales del año 2019 Podemos Zamora advirtió del riesgo para el medio rural de la provincia de la instalación de macrogranjas altamente contaminantes y el "efecto perverso" que tienen para quienes quieren vivir en el territorio, por lo que exigió a los distintos partidos políticos una apuesta clara por no permitir este tipo de instalaciones en Zamora.

Despoblación

Por otra parte, Podemos Zamora ha denunciado que "estas políticas del Partido Popular no luchan contra la despoblación" sino que "expulsan a la gente y no dan trabajo".

Por este motivo, la formación apuesta por "políticas públicas que protejan el territorio y activen el medio rural, servicios públicos que motiven a la gente a seguir en sus pueblos, la apertura de todos los consultorios médicos con los medios necesarios para una correcta atención primaria, carreteras y caminos en condiciones, formación específica en recursos productivos locales para retener juventud, ayudas a la vivienda o Internet en todos los municipios", en definitiva, "políticas que aborden de manera integral las necesidades de nuestros pueblos y que sirvan para mejorar el bienestar de los residentes y para atraer nuevos vecinos".

Por las razones expuestas, Podemos Zamora se opone a la macrogranja proyectada en San Cebrián de Castro y apoya a las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas y sobre todo de ganadería extensiva, que "sirven para mantener la vida en nuestros pueblos y que trabajan cada día para mantener y preservar el territorio y su biodiversidad ante la amenaza de la agroindustria, las macrogranjas y las plantas de biogás".