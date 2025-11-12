Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fuego en San Cristóbal de Aliste: arde la cubierta de una vivienda

La rápida intervención de los bomberos de San Vitero evita la extensión de las llamas al resto del inmueble

Los Bomberos, durante la intervención.

Los Bomberos, durante la intervención. / Consorcio de Bomberos de la Diputación de Zamora

T. S.

Un incendio en una vivienda de San Cristóbal de Aliste ha movilizado en las últimas horas a los bomberos del Parque Tierras de Aliste del Consorcio Provincial de la Diputación de Zamora con base en San Vitero. Un fuego se declaró en un inmueble del pueblo, en concreto, en la cubierta de la edificación.

Los agentes lograron controlar las llamas con celeridad gracias a su rápida intervención sin que se vieran afectadas otras dependencias de la vivienda. No ha habido que lamentar daños personales, únicamente materiales.

El accidente tuvo lugar cerca de las 18.30 horas de la tarde de este martes, 11 de noviembre.

Aún no se han determinado las causas del incendio.

TEMAS

