Francisca Gutiérrez, concejala de Cultura: "El Centro de Interpretación de los Beatos es el buque insignia de Tábara"

Hablar de Tábara es hablar una villa con un insigne pasado, un ilusionante presente y un esperanzador futuro...

Tábara rezuma historia y que mejor muestra de ello que nuestra iglesia de Santa María declarada Monumento Histórico Artístico en 1931 y Bien de Interés Cultural que antiguamente fue parte del Scriptorium Tabarense del Monasterio de San Salvador y ahora sede del Centro de Interpretación de los Beatos. Tierra de ilustres moradores como San Froilán y San Atilano y cuna de hijos ilustres como nuestro poeta León Felipe Camino Galicia.

¿Cuál es el espacio estrella a nivel social y cultural en la villa?

El Centro de Interpretación de los Beatos, sin lugar a dudas. En él la concejalía de Cultura ha tenido como principal empeño dignificar y potenciar lo que siempre he considerado el buque insignia de la proyección de la Villa de Tábara. Tal como defiende nuestro alcalde, Antonio Juárez Núñez, el esfuerzo inversor del ayuntamiento ha sido y es muy importante. Junto con este esfuerzo significativo hay que resaltar el trabajo de merchandising del Centro de Interpretación que a la vez nos sirve como promoción. Digno de destacar el valiosísimo trabajo que los becarios del programa Campus Rural vienen desarrollando desde la creación del mismo en los distintos departamentos municipales, pero fundamentalmente en el Centro de Interpretación de los Beatos, donde han trabajado duro junto a la Concejalía de Cultura, aportando talento e ideas para su dinamización.

¿Cuántos y qué facsímiles de códices medievales podemos admirar en el Centro?

En el Scritptoriun Tabarense del Monasterio de San Salvador, fundado en el siglo IX con ayuda del rey Alfonso III, se elaboraron al menos tres, Beato de Tábara, Beato Morgan y Beato de Gerona, que son el alma de la exposición, más el de Valcabado, probablemente relacionado con Tábara, que nos ha donado la Universidad de Valladolid. A ellos se suman los nuevos catorce códices expuestos, Urgell, San Severo, Fernando y Sancha, Silo Burgo de Osma, Manchester, San Andrés del Arroyo, Amilianense, San Millán de la Cogolla, Turín, Lorvao, Berlín y Navarra, estos comprados con una inversión de alrededor de 50.000 euros, unos a través de subastas y otros directamente a coleccionistas. Dieciocho en total, más fragmentos de otros, entre ellos el de Zamora o Sanabria, seguramente de San Martín de Castañeda.

¿Cuáles son los horarios y los días de visita?

Abrimos de martes a sábado de 11 a 14 horas y de 16 a 17 horas, y los sábados de 10.30 a 14 por la mañana y de 16 a 19 por la tarde. Cerramos los domingos y lunes. Hoy, en pleno siglo XX, la simple contemplación de cada uno de estos códices produce un efecto sobrecogedor por sus escritura e iluminación, siendo por ello que la Unesco los declaró Patrimonio de la Humanidad.

La concejala de Cultura posa en el interior del Centro de Interpretación de los Beatos. / Ch. S.

El Premio de Poesía León Felipe se ha convertido en referencia...

León Felipe es como poeta un referente mundial y más aún para los tabareses y tabaresas que nos sentimos orgullosos de su legado y de que sea un tabarés más. El certamen de poesía está en la agenda de todos los poetas de habla hispana y que mejor muestra de ello que la vigésimo cuarta edición de este año que logró congregar 638 participantes, de quince países diferentes, siendo la ganadora la poeta ucraniana Salomea Slobobian con su poemario Nadir. Remarcar también la afluencia de público asistente, respaldando así otra de las grandes apuestas de esta concejalía.

¿Cómo y cuando surge el Festival de Poetas y Música por la Serra de la Culebra?

Se trata de un certamen surgido tras los trágicos incendios del año 2023 en la Sierra de la Culebra. Es un evento reivindicativo y solidario en el que los participantes lo hacen de forma altruista. Agradezco el esfuerzo de todos los participantes y lo hago a través de Benito Pascual que cada año se esfuerza por sacar adelante este evento. Importante es acercar la música clásica a la Villa pues no es frecuente que dichas actuaciones figuren en los circuitos culturales de los pequeños municipios y la respuesta del público ha hecho que se consoliden, teniendo cada vez una mayor aceptación.

Tábara es una villa de gentes solidarias, más si cabe cuando surge la necesidad como en los incendios veraniegos.

Así es, los tabareses y las tabaresas siempre nos hemos distinguido por ser gente sencilla, abierta y acogedora. El pasado verano acogimos en el Auditorio Municipal Leticia Rosino a los vecinos de Abejera y Sesnández evacuados por el incendio de Puercas. Agradezco personalmente y en nombre del Ayuntamiento de Tábara la acogida rápida y solidaria de nuestros vecinos hacia los desplazados por los incendios, una respuesta en la que se implicó todo el pueblo.

Programáis numerosas actividades para todas las edades...

El teatro ha sido otra expresión artística que ha sido acogida con entusiasmo y también fomentamos desde la biblioteca municipal Alicia Casado el club de lectura para adultos y actividades para niñas y niños tendentes a fomentar la lectura. Así mismo, se llevan a cabo otro tipo de actividades, como karate, gimnasia de mantenimiento, step, yoga, actividades específicas para la tercera edad, cursos de formación de música y todo aquello que ayude a hacer la vida más cómoda y fácil en el mundo rural en el que vivimos, que no está vaciado si no despoblado.

¿Actividades propias y en colaboración con las asociaciones?

Destacar la puesta en marcha de la Semana Cultural donde se realizan diferentes actividades como exposiciones de pintura y fotografía. Otro punto significativo es el diseño del calendario anual que el Ayuntamiento reparte entre los vecinos, apoyando al talento zamorano con el diseño del mismo. Colaboramos también con las asociaciones, como APT, Magius o La Folguera con su aula de folclore. También, con el fin de acercar la administración municipal a las vecinas y vecinos, se ha procedido a la instalación de un ascensor en el edificio del ayuntamiento.

Tábara es paso obligado del Camino Sanabrés, ¿qué actuaciones afrontáis desde el Ayuntamiento?

El albergue municipal Beatos de Tábara, que tiene como hospitalero a José Almeida, es uno de los referentes en la denominada acogida tradicional en el Camino Sanabrés. En el año 2022 llevamos a cabo una importante inversión para reformarlo e incrementar el número de camas para los peregrinos. Con esta actuación se mejoró la calidad del servicio ofrecido, reforzando la visibilidad de nuestra localidad en el ámbito del turismo activo, cultural y espiritual.

¿La educación es la piedra angular de la cultura?

En el Ayuntamiento, para aligerar el gasto por familia, creamos en su día una línea de ayuda económicas para la adquisición de libros escolares para los alumnos del Colegio Rural Agrupado de Tábara. Posteriormente, junto con la dirección del centro, se acordó destinar la cuantía de esta ayuda a la mejora energética en la planta superior. Otro servicio para la conciliación de la vida laboral y familiar es la guardería, que en los últimos años ha tenido un incremento significativo, pasando de 13 matrículas en 2019, a 20 en 2025.

¿Cuales son vuestros retos de futuro a corto y medio plazo?

El comedor social, el servicio de guardería y la atención a la tercera edad, son unos puntos sensibles que siempre tenemos presentes. En algún momento, la Corporación deberá abordar, tanto a nivel local, como provincial, autonómico y estatal, la creación de un espacio museístico dedicado al insigne poeta León Felipe, que sirva como elemento dinamizador de la villa. Otra apuesta cultural muy atractiva será la cesión, por parte de una galería de la capital de España, de una colección de arte pictórico, así como una selección de muñecas antiguas de porcelana, al margen de otros proyectos con los que seguir avanzando.