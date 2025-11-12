La fabricación del queso zamorano se abre al consumidor

Quesos con cariño y alma que se abren al consumidor. El proyecto "Quesoturismo" impulsado por Quesería La Antigua de Fuentesaúco afronta sus últimos flecos con el objetivo de convertir el proceso de transformación artesanal de un producto básico como es la leche en una experiencia única y completa, animando a los visitantes a conocer de cerca a los pastores y sus ganaderías con talleres, catas y maridajes en una apuesta de promoción y conexión con el sector primario y la producción local.

Un proyecto que se enmarca dentro de los trabajos de ampliación que la empresa lleva afrontando desde el año 2022 con más de 8 millones de euros de inversión que ha permitido ampliar la zona destinada a la quesería (con la adquisición de nuevas cámaras, máquina de corte y envasado, así como un nuevo equipo de refrigeración sostenible).

Unas mejoras encaminadas a "preparar la empresa para el futuro de los próximos años" apostando por la sostenibilidad como pilar básico junto a la producción artesanal. Así lo ha señalado el cofundador y director general de Quesería La Antigua, Jesús Cruz. Un proyecto que forma parte de la estrategia de apoyo de la Junta de Castilla y León al sector lácteo al que se ha destinado casi 6 millones de euros en ayudas para la producción sostenible en la provincia, beneficiando a más de 600 explotaciones.

Unos datos que hacía públicos el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, durante su visita a la empresa saucana fundada en el año 1994 y cuya elaboración artesanal de queso de oveja arrancó oficialmente en el 2002. Además de sus numerosos reconocimientos y premios, Quesería La Antigua forma parte de las once industrias zamoranas acogidas a figuras de calidad como la Denominación de Origen Queso Zamorano y la Indicación Geográfica Protegida Queso Castellano, lo que representa un compromiso con la excelencia.

Más allá de la actividad empresarial, el director de la empresa saucana ha destacado que apuestas como "Quesoturismo" suponen "un esfuerzo adicional para mostrar todo el apoyo posible al mundo ganadero". Un proyecto innovador a nivel nacional que ha requerido una "fuerte inversión" para redimensionar todo el proyecto con la vista puesta en "atraer cada año a miles de personas para ver nuestra empresa, difundir la cultura del queso y, además, potenciar toda la comarca de La Guareña que bien lo necesitamos", añade.

La planta cuenta con una plantilla de 40 trabajadores y procesa cerca de 30 millones de litros de leche al año, de los cuales aproximadamente 3 millones se destinan a la fabricación de queso, mientras que el resto se comercializa, con un 40% encaminado al mercado nacional y un 60% a la exportación internacional.

Más de 54.000 ensayos de calidad

Garantizar la calidad y seguridad alimentaria es una prioridad para la Junta, que realiza estrictos controles tanto en las industrias queseras como en las explotaciones ganaderas, incluyendo más de 54.000 ensayos realizados el año pasado por el Laboratorio Provincial de Sanidad Animal.

La Junta destaca la importancia de este sector no solo por su capacidad para generar productos de máxima calidad, sino también por su papel como motor económico y social del medio rural. En esta línea divulgativa, el Programa Escolar de Consumo de Frutas, Hortalizas y Leche distribuyó el pasado curso más de 10.000 litros de leche a más de 8.500 alumnos en 69 centros educativos, fomentando hábitos alimenticios saludables desde la infancia.