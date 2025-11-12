Los embalses de Zamora ponen freno a su incesante bajada con las lluvias de noviembre

Hace unas semanas, el balance general de los embalses de Zamora era desolador. La constante bajada de sus niveles daba lugar a que el cómputo global estuviese por debajo de la media de los últimos diez años. Las lluvias de los primeros días de noviembre ha servido para mejorar ligeramente estos datos, que se han estabilizado ligeramente por debajo del 40% pese a que todavía no son capaces de superar el listón marcado por la última década. En gran medida, esta subida de la situación viene motivada por la leve mejoría que marcan las mediciones en los embalses de Ricobayo y Cernadilla, los dos más grandes de la provincia.

El embalse de Ricobayo, que ha sido noticia en los últimos días por el proyecto para construir una explotación porcina junto a su cauce, apenas ha tenido una mejoría del 0,44% en la última semana... Aunque ya es un dato más halagüeño que el descenso continuado que ha sufrido desde la primavera. Este cambio de tendencia ha evitado, por los pelos, que su acumulación de agua se quedara por debajo del 30%. En cuanto al embalse de Cernadilla, su situación global es bastante peor (apenas tiene cubierto un 16,47% de su capacidad), pero el ascenso intersemanal es más evidente con un crecimiento del 3,14% en sus aguas.

Situación actual del agua embalsada en Zamora / embalses.net

El tercero en el escalafón de embalses zamoranos, y el último que supera los 100 hectómetros cúbicos en su capacidad, es el de Valparaíso. Al contrario que sus dos 'hermanos mayores', sigue con su caída particular iniciada después del verano, aunque se mantiene en muy buenas cifras con un 86,39% de llenado. Lo mismo se puede decir del embalse de Villalcampo, que pese a su constante diente de sierra (habitual en las instalaciones de tamaño reducido) sigue con un sólido 93,94% de ocupación. De hecho, se da la curiosa circunstancia de tener los mismos datos que en el mismo día de hace doce meses.

Los pequeños, a su ritmo

De los ocho embalses que existen en Zamora, la mitad tiene una capacidad menor a los 50 hectómetros cúbicos. Debido a este motivo, sus datos no suelen ser representativos y sus variaciones apenas afectan al nivel global de la provincia. Además, según sus últimas mediciones, tienen una evolución dispar entre ellos. Concretamente, el único que ha crecido en la última semana es el de San Sebastián (4,35% de aumento), mientras que Nuestra Señora de Argavanzal y Puente Porto se mantienen inalterables. Completa la lista, con su descenso particular, la instalación de Castro (-3,70%), la última del río Duero a su paso por Zamora.