San Martino acompaña el mercado de Mombuey, la última cita "comercial" del año en Sanabria y Carballeda

La feria de productos de San Martino de Mombuey centró la afluencia de cientos de vecinos de los pueblos de Carballeda y Sanabria, en la última gran cita “comercial” de repercusión comarcal del año.

El mercado de productos ha sido este martes punto obligado de visita y de compras, en una jornada buena para los puestos, donde el viento sur trajo nubes, pero amainó la lluvia que preocupaba cuando los vendedores comenzaban a instalar sus mercancías.

Puestos y productos entraron a concurso en una edición que ganaron Inés Uña Riesco de San Pedro de la Viña, en la categoría de ajos; Ana Llamas Ganado de Santibáñez de Tera, en la categoría de mejores cebollas; e Irene Fernández Valderrey de La Bañeza, con el puesto de mejor presentación. Los galardonados recibieron los premios de las autoridades.

Algunos de los vendedores llevan décadas acercándose a este mercado, como Julián Alonso Lobato, de Peque, que relata esos 40 años vendiendo telas desde su pueblo natal por media comarca hasta Ourense.

En su puesto no faltan los mandiles y las batas de toda la vida, más de actualidad desde que se pasearon por la pasarela de Moda de París.

Julián viajaba en el carro o en la burra vendiendo de pueblo en pueblo en mercado, ahora carga su furgoneta. Muchos de los puestos, como el suyo, no faltan a esta cita a un paso del invierno.

La compra de ajos anuncia las primeras siembras en los huertos, ajo fino para San Martino. Y el propio santo a hombros recorrió el mercado, en medio de la procesión.

El párroco, José Antonio de la Fuente, recordó un programa que precisamente presentaba “Nuestros amigos los santos” como grandes benefactores.

Y uno de esos grandes santos es San Martín de Tours, que seguramente recibiría el nombre de San Martino desde esa celebración del mercado.

Más reconocido por su generosidad al repartir su capa con un pobre, la imagen de Mombuey lo representa como obispo, con el libro y la bendición, como maestro de la palabra.