La protesta en Vigo para reclamar el AVE en Sanabria se mantiene, pero cambia de lugar y hora
La Alianza UPA-COAG mostrará el rechazo a la reducción del número de paradas en la estación de Otero de Sanabria el día elegido por la ciudad gallega para el encendido de sus luces de Navidad
La Alianza UPA-COAG mantiene el acto de protesta que se celebrará el sábado 15 de noviembre en Vigo por los recortes en las frecuencias del AVE en Sanabria, aunque ha tenido que modificar el lugar y la hora.
Finalmente, como ha confirmado la organización agraria el lugar elegido para celebrar la movilización es la Plaza del Rey y se adelanta la hora de la convocatoria a las 16.30.
La convocatoria coincide con la fecha elegida por el Ayuntamiento de Vigo el encendido oficial de sus famosas luces de Navidad.
Durante el acto de protesta, la Alianza mostrará su firme rechazo a la reducción del número de paradas en la estación de Sanabria AV, que se aplicó el pasado mes de junio, por lo que reclamará su inmediata restitución.
La organización agraria ha decidido trasladar la movilización a Vigo porque considera que su alcalde, Abel Caballero, es uno de los "principales artífices de la supresión" de paradas en la estación de Otero de Sanabria, tras reclamar trenes más rápidos y directos entre la ciudad gallega y Madrid "sin importarle las consecuencias".
Suscríbete para seguir leyendo
- El riego de la gripe aviar impacta en Zamora: los 33 pueblos a los que afecta el confinamiento de aves de corral
- La Guardia Civil desarticula a una banda nacional de estafadores con un caso en un pueblo de Zamora
- Rubén, el nieto del 'jilguerín', un sevillano de raíces alistanas 'salva' la farmacia del pueblo de su abuelo
- La Junta autoriza una granja porcina con 3.700 animales a menos de 130 metros del embalse de Ricobayo
- Sanabria, el destino preferido del ministro Félix Bolaños para 'recargar pilas' durante este otoño en Zamora
- Accidente de tráfico en este pueblo de Zamora
- Los zamoranos se plantan en Vigo el día del encendido navideño para reclamar el AVE en Sanabria
- El viaducto sobre el embalse de Almendra estrenará nuevo pretil