La protesta en Vigo para reclamar el AVE en Sanabria se mantiene, pero cambia de lugar y hora

La Alianza UPA-COAG mantiene el acto de protesta que se celebrará el sábado 15 de noviembre en Vigo por los recortes en las frecuencias del AVE en Sanabria, aunque ha tenido que modificar el lugar y la hora.

Finalmente, como ha confirmado la organización agraria el lugar elegido para celebrar la movilización es la Plaza del Rey y se adelanta la hora de la convocatoria a las 16.30.

La convocatoria coincide con la fecha elegida por el Ayuntamiento de Vigo el encendido oficial de sus famosas luces de Navidad.

Durante el acto de protesta, la Alianza mostrará su firme rechazo a la reducción del número de paradas en la estación de Sanabria AV, que se aplicó el pasado mes de junio, por lo que reclamará su inmediata restitución.

La organización agraria ha decidido trasladar la movilización a Vigo porque considera que su alcalde, Abel Caballero, es uno de los "principales artífices de la supresión" de paradas en la estación de Otero de Sanabria, tras reclamar trenes más rápidos y directos entre la ciudad gallega y Madrid "sin importarle las consecuencias".