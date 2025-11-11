Exposición
La fotógrafa Eloína Cerviño rescata el color sepia en su última exposición
Bajo el título "Sepa es el color", la pxposición podrá disfrutarse en el Castillo de Puebla de Sanabria
La fotógrafa sanabresa Eloína Cerviño expone sus últimos trabajos bajo el título de "Sepia es el color", alojados en la sala de exposiciones del Castillo. Eloína vuelve en su obra a los colores del comienzo de la fotografía, las distintas tonalidades de sepia, dentro de una prospección sobre el entorno, los objetos, el paisaje.
"En fotografía es importante desarrolla el mirar, para poder ver", escribe Cerviño, y el objetivo de la fotógrafa para su mirada sobre los objetos cotidianos para inmortalizar su visión.
La muestra es también un repaso a la historia de la fotografía, desde su "invención" por el francés Niépce en 1824, hasta la actualidad con la fotografía digital, frente a la tradicional analógica. Parte de esas cámaras, carretes, diapositivas, blanco y negro, color, la fotografía instantánea que evolucionaron en el siglo XX forman parte del equipaje fotográfico de Cerviño.
