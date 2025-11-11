Las vacadas que se quedan en los límites del parque natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto afrontan un otoño y un invierno incierto. Incendio y sequía, las lluvias han llegado tarde y muy escasas, dejan un paisaje negro, por un lado, y seco por otro. De momento aguantan pero "no sé qué vamos a hacer", se lamenta uno de los ganaderos de la zona alta del parque, cuando haya que sacar los animales de las zonas que se han salvado. En los pastos de las zonas bajas, los daños se han disparado por los jabalíes "son una plaga que tienen todas las praderas levantadas ¡A ver dónde le vamos a comer las vacas si están degollados los prados!".

Uno de los ganaderos del parque ha vivido desde niño el cambio en el manejo del territorio y la ganadería. "Andrés" nombre ficticio porque no quiere problemas relata que "el alcalde pedáneo convocaba, por estas fechas, a concejo y todo el pueblo venía a quemar, a limpiar las escobas. Subíamos, se quemaba y se apagaba y nunca hubo un incendio. Cada año se quemaba una zona y nunca hubo un incendio".

Cuando se recogía la vacada para zonas más bajas a finales del otoño y con la llegada de las nieves "acompañaba a mi padre y prendías un rodal de escobas, en este tiempo que no hacía daño, ibas a casa y lo dejabas ardiendo, a la mañana siguiente volvías y se había apagado". Así era el manejo de los montes comunes en el Parque Natural del Lago de Sanabria hasta el cambio de gestión de los años 90.

"¡Dónde van a comer las vacas si están degollados los prados!"

"Ahora si te ven prender una escoba, ya están aquí encima como si fueras un criminal". No se pueden hacer quemas pero tampoco se facilitan los desbroces "otra solución" para armonizar los usos ganaderos y la conservación del entorno en el que viven ganados y ganadero.

La huida de las presas naturales de las zonas del incendio ha focalizado los ataques del lobo en terneras, vacas y yeguas de la ganadería extensiva.