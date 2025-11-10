Venialbo y Sanzoles contarán con "contenedores" deportivos
Estas nuevas instalaciones dispondrán de material como barras olímpicas, pesas rusas, mancuernas o colchonetas
V. C.
Venialbo y Sanzoles estrenarán sendas unidades portátiles destinadas favorecer a la actividad física en el medio rural y evitar el sedentarismo. Será la Junta de Castilla y León la que hará entrega de estos nuevo "contenedores" deportivos que contarán con equipamiento como dos rack jaula de pared con soporte regulable, dos cañas de trepa o doce anillas para enganche de gomas elásticas, TRX y battle rope.
El suministro y la instalación de estos centros de actividad física portátiles con material de ejercicio físico propio, impulsa, además, condiciones que hagan más atractiva la residencia y la permanencia en zonas despobladas.
Los "contenedores" tendrán los cuatro lados abiertos, con estaciones deportivas de trabajo fijadas al mismo, y elementos de almacenaje. Contará también con dos barras para dominadas ancladas a las puertas, dos soportes de disco y barras de suelo, cuatro estanterías de mancuernas y kettlebell y cuatro estanterías para balones medicinales.
En cuanto al material deportivo, contará con barras olímpicas, protectores cervicales, disco bumpers, mancuernas, slamballs, superbandas de resistencia, kettlebells, cochonetas, cuerdas, combas o una barra paralela de fitness; entre otros elementos.
Estas subvenciones se enmarcan dentro del programa "Promoción de la actividad física y la salud en zonas despobladas. Red Pafer" financiado por los Fondos Europeos Next Generation - EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En total, la Junta destina a esta medida 600.000 euros para 20 entidades locales con población inferior a 20.000 habitantes de Castilla y León. Por lo tanto, cada "contenedor" tiene un coste aproximado de 30.000 euros.
