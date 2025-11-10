Un restaurante sanabrés elegirá la mejor tapa de España y del mundo

Valladolid acoge desde hoy y hasta el próximo miércoles el XXI Concurso Nacional y el IX Mundial de la tapa, unos certámenes que concentrarán a 46 chefs españoles y a los 16 que participan en el evento internacional.

El periodista José Ribagorda, encargado de la presentación del evento, calificó a Valladolid como capital de la “cocina de a pie”, gracias a un dos concursos en los que se han inscrito casi 500 personas, pero para el que se han seleccionado los 62 finalistas, que optarán a los más de 30.000 euros en premios. El dictamen final quedará en manos de los propietarios de tres restaurantes afectados por los incendios, entre ellos uno de origen zamorano y más concentramente sanabrés.

Se trata del restaurante ubicado en Rionegro del Puente "El Empalme", que formará tándem con el leonés "El Capricho" (Jiménez de Jamuz) y el ourensano "Regueiro da Cova". Un guiño con el que este certamen sigue la línea ya adoptada en 2024, cuando la organización "tuvo muy presente" a los cocineros llegados desde Valencia pocos días después de ser golpeada por la Dana.

De esta forma, este año el foco se depositará en los cocineros ucranianos, procedentes de un país que continúa "sufriendo la ijusticia de la guerra" y al que se hará un homenaje, tal y como confirmó el alcalde vallisoletano, Jesús Julio Carnero.

Por su parte, la presidencia del jurado del Concurso Mundial recae en Pichaya ‘Pam’ Soontornyanakij, reconocida como Mejor Cocinera del Mundo 2025 y chef del restaurante Potong en Bangkok, con una estrella Michelin.