Nuevo presidente de la Mancomunidad de Sanabria y Carballeda elegido por unanimidad

Miguel Bobillo Gallego, teniente de Alcaldía de Manzanal de los Infantes, preside desde este miércoles la Mancomunidad de Sanabria y Carballeda, tras aprobar la asamblea extraordinaria su nombramiento por unanimidad, en cumplimiento de la elección de presidente de forma rotatoria entre todos los Ayuntamientos. Bobillo releva a Ramiro Silva Monterrubio, alcalde de Asturianos, que ha permanecido 6 años en el cargo, desde 2019.

La asamblea aprobó previamente en la convocatoria ordinaria la modificación presupuestaria del ejercicio 2025, para incluir 140.000 euros de las subvenciones aprobadas en este ejercicio, de los que 106.000 corresponden al acondicionamiento de caminos.

El plenario aprobó por unanimidad el presupuesto para 2026, de 266.000 euros, prácticamente similar al de este año, con un aumento de 2,8%. Las partidas principales son las mismas: recogida de basuras, consorcio de residuos, gastos de personal y oficina.

El coste de recogida de basuras es de 155.500 euros, 9.000 euros de personal y 101.500 del Consorcio. De cara al nuevo ejercicio y con la aplicación de la nueva legislación es previsible una subida de la tasa de basura. Los Ayuntamientos, 3 en esta mancomunidad, que no cobran la tasa a sus administrados se verán obligados a hacer el cobro.

Bobillo a la izquierda y el ya expresidente Silva a la derecha.

La asamblea ordinaria concluyó con el agradecimiento “a todos” de Ramiro Silva quien repasó su gestión y compartió “el mérito entre todos” y los logros con todos ellos, desde alcaldes y concejales al personal funcionario. Prácticamente todas las decisiones “se han aprobado por unanimidad”.

Cuando asumió el cargo en 2019 la administración de la Mancomunidad “era un caos”. No había libro de actas, ni registros de entrada ni salida, ni se cumplía con los requerimientos a los distintos órganos fiscalizadores, con un déficit presupuestario. “Aquello fue un despropósito”, describía Ramiro Silva.

El equipo administrativo tardó dos años en actualizar las cuentas de la Mancomunidad. Silva recordó que tanto los logros como los despropósitos en un futuro de la entidad supramunicipal es responsabilidad “de todos”. Tras el cierre de la sesión ordinaria y la convocatoria de la sesión extraordinaria se procedió al relevo al frente de la Mancomunidad.