La Junta autoriza una granja porcina con 3.700 a menos de 130 metros del embalse de Ricobayo

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha dado de paso la autorización ambiental para la instalación de una explotación porcina de producción de lechones, ubicada en el término municipal de San Cebrián de Castro con capacidad superior a 3.700 plazas.

La explotación, proyectada por una sociedad limitada con domicilio social en Morales del Vino, contará con una capacidad para albergar a 3.100 cerdas con lechones hasta destete (de 0 a 6 kg), 620 cerdas de reposición y 6 verracos, siendo el equivalente a 863,60 UGM (Unidad de Ganado Mayor).

Al situarse en una Zona Vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrícola y ganadero, la autorización realizada por la Junta Zona Vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrícola y ganadero.

La instalación se asentará en el conocido como paraje "La Milana" situado al noreste de Fontanillas de Castro y a menos de 130 metros de distancia de masas de agua, fuentes y conducciones de agua procedentes del embalse de Ricobayo. Analizando la distancia a infraestructuras viarias, la instalación se ubicará a 1.890 metros de la Nacional 631, si bien se localiza próximo al conocido Castillo de Castrotorafe -declarado Monumento Nacional- y el proyecto Laberinto Crisol.

El proyecto ocupará una superficie de 132.802 m², de las cuales 16.923,46 m² serán construidos para albergar 4 naves de partos, 4 naves de gestación, 1 nave de recría/lazareto, un estercolero cubierto así como 2 balsas de purines cubiertas de capacidad total de 14.476 metros cúbicos. Atendiendo al consumo de recursos, la puesta en funcionamiento de esta granja supondrá un gasto anual de 24.479 metros cúbicos de agua generando 15.657 toneladas de estiércol líquido y 1.118 de sólido (postratamiento)

Incidencia ambiental

La incidencia ambiental prevé emisiones "difusas" a la atmósfera de amoniaco, metano, olores y partículas propias de las actividades propias del manejo de los animales (fermentación entérica) y por la gestión de los estiércoles, polvo procedente de las naves y los silos, así como los gases de combustión del grupo electrógeno. En cuanto a la generación de aguas residuales, el proyecto no contempla vertidos al Dominio Público Hidráulico, destinándose las aguas residuales a la balsa de almacenamiento de purín, mientras que las pluviales vertirán al terreno.

Los residuos procedentes de deyecciones en forma de purín serán sometidos a un proceso de tratamiento de acidificación, una técnica MTD 19 in situ mediante separador sólido-líquido y un proceso de secado en túneles, obteniéndose una parte sólida que se gestiona mediante valorización agrícola, siendo la parte líquida eliminada por evaporación.

Tratamiento de estiércoles

La gestión de todos aquellos estiércoles producidos en la explotación podrán efectuarse bien en una planta de tratamiento externa autorizada (el informe detalla "preferentemente" en una planta de biogás). De optar por esta alternativa de gestión, el proyecto prevé aplicarlo "como mínimo, al 70% de los estiércoles generados en la explotación".

Las alternativas de gestión también contemplan el tratamiento in situ de los estiércoles mediante sistemas de reducción de nitrógeno y la valorización de los estiércoles como abono orgánico-mineral de aplicación en los terrenos agrícolas.

Medidas correctoras

Atendiendo a su proximidad al embalse de Ricobayo, se han tenido en cuenta las observaciones realizadas por la Confederación Hidrográfica del Duero para los expedientes de autorización ambiental de explotaciones ganaderas, en relación con el uso y la protección del dominio público hidráulico. Asimismo, en el condicionado de la autorización se recoge que en el sistema de gestión ambiental de la instalación se incluirá un procedimiento de control periódico de la estanqueidad de las instalaciones de almacenamiento de los estiércoles y de sus dispositivos de seguridad mediante un análisis visual, comprobando cualquier indicio de deterioro de los sistemas de impermeabilización, y mediante el sistema de piezómetros.

La resolución también resuelve atendiendo a las elagaciones presentadas ante su proximidad al monumentod e Castrotorafe y Labreinto Crisol que "no consta informe desfavorable del Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Zamora a este aspecto".