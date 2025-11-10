Herido un hombre de 33 años tras volcar su coche en Villanázar

Un hombre de 33 años ha resultado herido tras volcar el turismo que conducía en el kilómetro 3 de la carretera ZA-P-1512 en Villanázar (Zamora). El accidente tuvo lugar este domingo 9 de noviembre sobre las 20.00 horas.

Tal y como informa el 1-1-2 Castilla y León, el hombre estaba herido, consciente y atrapado en el interior del vehículo. Tras ser atendido en el lugar de los hechos, el varón fue trasladado en UVI móvil de Emergencias Sanitarias al Complejo Asistencial de Zamora.

En el operativo han participado la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Benavente y el centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl.