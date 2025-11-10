Adiós a Isaías González Pérez, exconcejal de San Vitero y de la Mancomunidad Tierras de Aliste

La “Raya” de España (comarca de Aliste) y Portugal (región de Tras os Montes y Alto Douro daba el domingo su último y emotivo adiós a una de las mejores personas que allí nacieron, crecieron y vivieron, Isaías González Pérez, fallecía a los 76 años de edad en la localidad de San Vitero, dejando, doy fe de ello, una imborrable huella entre quienes le conocieron y trataron.

La iglesia parroquial de San Víctor Braccarense, en soledad la mayor parte del año, se quedaba pequeña para albergar a la infinidad de vecinos y allegados alistanos de todos los pueblos que allí se dieron cita para despedir, en una emotiva misa de funeral oficiada por el párroco Teo Nieto Vicente, a una persona que dedicó su existencia en cuerpo y alma a trabajar por la familia y la comunidad, siempre intentando mejorar la calidad de vida de cuantos le rodeaban.

Isaías González Pérez nació en su siempre querida y adorada San Vitero en plena posguerra, allá por el año 1949 en el seno de una familia humilde y ejemplar formada por sus queridos padres el señor Ignacio y la señora Cándida, de la que nacieron cuatro hijos, él, Francisco, Isabel y Ricardo. Él fue uno de los niños y niñas que convirtieron el año de su nacimiento, 1949, en histórico, al ser el ciclo anual de mayor esplendor poblacional de San Vitero batiendo su récord de 558 habitantes, ya nunca más superado.

Allí paso una feliz infancia compartiendo escuela y tareas agroganaderas y la adolescencia hasta que se convertía en un alistano errante emigrando a Lucerna en Suiza nada más cumplir los 18 años, en 1968, regresando para hacer la mili y al terminarlo volviendo luego a tierras suizas hasta que la añoranza y el amor le llevaron a retornar a la vera del Bendito Cristo del Campo.

Una de las fechas más felices de su vida fue el día en que se casó con su amada Eloína Fernández González, una alistana de pura cepa muy conocida y querida en los pueblos de la comarca de Aliste pues ella fue la cocinera del comedor escolar del colegio Santa María Egipciaca abierto en Mahíde en 1978 y cerrado en 2020. Tras culminar su etapa de emigrante en Suiza regresaba a San Vitero y ya casado montaba una granja de cebo de porcino a la que se dedicó hasta jubilarse.

Fue Isaías una persona muy querida por su mujer, por sus hermanos y también por su hermana política Pilar y sus cuatro sobrinos Jesús, Pedro, Joaquín y Benito, un cariño que era recíproco, así como por todos sus vecinos, niños, jóvenes y mayores, que consternados, hundidos y muy tristes son unánimes al ensalzar la vida y obra de su ya añorado paisano: “Isaías era especial, muy buena gente, la honradez en su estado más puro: si le conocías acababas siendo su amigo”.

Era Isaías un hombre implicado con su pueblo y su municipio lo cual le llevó a ser con la llegada de la Democracia concejal del Equipo de Gobierno y miembro de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de San Vitero siendo alcalde José Tola Ramos en una etapa donde florecieron importantes infraestructuras como el Recinto Ferial del Noroeste y el Centro Social de Jubilados así como la restauración de la ermita del Cristo del Campo y su “Casa del Ermitaño” o la puesta en marcha de la Jornada de Exaltación de la Raza Asnal “Zamorano Leonesa” donde él, muchas veces desde el silencio y desde la sombra, puso su granito de arena para lograr las cosas.

Etapa esta de concejal donde fue simultáneamente el representante del Ayuntamiento de San Vitero en la Asamblea General de la Mancomunidad de Servicios “Tierras de Aliste” en sus inicios en que se afianzaba la recogida de residuos sólidos urbanos, se puso en marcha el Parque de Bomberos Voluntarios y se construyó el Centro de Logística.

Iglesia de San Víctor donde se bautizó y se casó el alistano Isaías González antes del funeral. / Chany Sebastián

Persona abierta y sencilla que siempre estaba abierta al diálogo y a apoyar todo aquello que trajera consigo progreso para los pueblos alistanos y para sus habitantes. Hombre de palabra y de promesas cumplidas, si alguien necesitaba ayuda allí estaba el bueno de Isaías para echarle una mano, siempre con una sonrisa en los labios, altruistamente y sin pedir ni esperar nada a cambio.

Un hombre sabio y trabajador en lo propio y en lo público que decía lo que pensaba, sí, pero lo que es aún más importante, pensaba lo que decía, que parece que es lo mismo, pero no es ni parecido; sin malsonancias ni una palabra más alta que la otra con su talante conciliador. Era él más de escuchar (mucho) y de hablar lo justo, cosa que dicen hacen solo los hombres sabios.

En la Mancomunidad de Servicios Tierras de Aliste se le recuerda con tristeza por su sensible pérdida, pero a la vez con orgullo: “Isaías era una persona ejemplar que cada vez que hablaba y tomaba una decisión te hacia reflexionar porque su objetivo siempre era buscar el bien común. Nunca discutía con nadie, al contrario, lo suyo era dialogar y si llegaba el debate y el desencuentro allí estaba el para atemperar la situación hasta lograr el consenso y la solución más adecuada. De su paso por la mancomunidad sólo dejó grandes y muy buenos recuerdos”.

“Buena persona y buen compañero, siempre dispuesto a trabajar y a apoyar lo que fuera bueno para nuestra comarca y su municipio. Siempre le estaremos agradecidos. Nunca olvidaremos su manera de ser ejemplar” señalan el presidente de Tierras de Aliste Jesús Lorenzo Más y el presidente de la Diputación de Zamora Javier Faúndez Domínguez.

Laura Vanesa Mezquita, alcaldesa de San Vitero, destaca y alaba su colaboración hasta el último día de su vida: “Isaías siempre estaba ahí para apoyar y para dar consejos si se los pedías, con la serenidad de una persona muy noble y sincera. Daba gusto tratar cualquier tema con él porque todo lo que hacía lo hacía con su mejor voluntad y muy buena fe. El Ayuntamiento y los vecinos tenemos que estar agradecidos y agradecerle todo lo que hizo por su pueblo y por todos los pueblos del municipio en cuyo desarrollo y progreso Isaías puso su parte”.