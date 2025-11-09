Sanabria, el destino preferido del ministro Félix Bolaños para "recargar pilas" durante este otoño en Zamora

Zamora es una provincia con múltiples opciones para visitar y hacer turismo. Desde su reconocida capital con uno de las herencias más importantes el románico hasta las bellas montañas de sus comarcas más occidentales, cada año son miles los 'forasteros' que recorren alguna de sus tesoros. En los últimos días, a esta lista de visitantes se ha sumado el ilustre nombre de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El parlamentario socialista, además, ha servido de esta manera de embajador indirecto para la comarca, una de las más afectadas por los incendios del verano.

Después de su pequeña escapada rural, Félix Bolaños ha publicado en su cuenta de Instagram una serie de fotos en distintos lugares de Sanabria, destacando el Lago de Sanabria. Además, como toque más distendido, uno de los hombres fuertes del gobierno de Pedro Sánchez también compartió una imagen frente al Restaurante El Ministro, ubicado en la localidad de Galende. En el texto que acompañaba a dichas instantáneas, Bolaños comenta como ha pasado unos días en la "maravillosa Sanabria", donde ha pasado "dos días para desconectar, hacer senderismo, comer muy bien y recargar pilas".

Entre los comentarios, se han mezclado agradecimientos al ministro por su labor en esta legislatura con buenas palabras sobre el entorno en el que ha pasado sus últimos días. Una de las usuarias de la red social de Meta comentaba que "el Lago de Sanabria es un sitio precioso, Puebla también está muy bien... Toda esa zona está muy bien para hacer senderismo y disfrutar del paisaje". Hay también quien le recomendaba quedarse en esta comarca para siempre, si de esta manera se conseguía eliminar a una de las cabezas visibles del gobierno de Pedro Sánchez durante esta nueva legislatura.

Nuevo atractivo turístico

Uno de los lugares que el ministro aún no ha podido visitar es el nuevo mirador panorámico que se situará en una zona de alta montaña del Parque natural del Lago de Sanabria y de las Sierras Segundera y de Porto. Desde este punto, los visitantes podrán visualizar gran parte de los parajes sanabreses, con inigualables vistas a cañón del río Tera y al lago natural más grande de España. Se estima que este atractivo turístico estará operativo en poco más de seis meses, plazo de ejecución de unas obras promovidas por la Junta de Castilla y León a través de su Fundación de Patrimonio Natural. Su contrato se ha formalizado esta misma semana, lo que permite que en un mes comiencen los trabajos.