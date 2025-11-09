San Martín de Tours: el soldado que partió su capa y cambió la historia

Nos situamos en Tours, en el siglo IV. La escena es sencilla: un joven soldado romano, montado a caballo, se encuentra con un mendigo temblando de frío a las puertas de la ciudad de Amiens. El soldado no tiene dinero; entonces corta su capa militar en dos y entrega la mitad al pobre. Aquella imagen sería el inicio de una de las historias más luminosas del cristianismo: la de san Martín de Tours.

Martín había nacido hacia el año 316 en Panonia (Hungría), hijo de un veterano del ejército imperial. Por la ley estaba obligado a servir como soldado, pero su corazón pertenecía a otra causa. Desde joven sentía el deseo de seguir a Cristo. La noche después del gesto de la capa marcaría su destino; según la tradición, Cristo mismo se le apareció cubierto con la prenda, diciendo a los ángeles: "Martín me ha vestido con su manto".

Poco después, el soldado dejó las armas y se consagró a la vida religiosa. Fue discípulo de san Hilario de Poitiers y fundó el primer monasterio de Occidente, en Ligugé. Su fama de santidad creció tanto que, en el año 371, el pueblo lo eligió obispo de Tours, aunque él intentó ocultarse para evitar el cargo.

Como obispo, Martín recorrió aldeas, destruyó templos paganos y promovió la fe cristiana entre los campesinos. Vivía con austeridad y sencillez. Murió en Candes, hacia el 397, y su entierro, celebrado el 11 de noviembre, se convirtió en una gran manifestación de fe. San Martín de Tours es patrono de Francia, de los soldados y de los pobres, y su figura representa el espíritu de caridad, humildad y servicio que define el verdadero seguimiento de Cristo.