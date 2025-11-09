Aquella expresión castiza de "Yo estuve allí" refleja mejor que ninguna otra la celebración de un día "histórico" para Coreses. El municipio pone el broche a los actos conmemorativos por el bicentenario del nacimiento de Ramón Álvarez rindiéndole homenaje con la primera escultura dedicada a su figura, obra del artista local David Alonso.

Una estatua de bronce, el recuerdo indeleble de Coreses a Ramón Álvarez / José Luis Fernández

La obra en bronce y con sus 185 centímetros de alto muestra una interpretación personal del escultor, imaginero e hijo predilecto de Coreses "en plena faena", retallando la desaparecida obra de San José que se veneraba n la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Una propuesta defendida por el joven pupilo de Bellas Artes en la facultad de Sevilla con "determinación y seguridad" ante el historiador Cecilio Vidales, un recuerdo personal que desveló a los presentes: "Me quedé gratamente sorprendido y aquí está el resultado".

De la primera reunión fraguada hace casi 19 meses (aquel 18 de abril de 2024) germina esta homenaje erigido en tiempo récord -apenas un mes- con el que Coreses marca un "recuerdo indeleble" en su memoria "para transmitir a nuestros descendientes". Ha sido en un multitudinario acto al que centenares de vecinos e hijos del municipio se han sumado personalidades, entidades y empresas colaboradoras durante este intenso año del bicentenario.

El obispo de Zamora, monseñor Fernando Valera, era el encargado de oficial la eucaristía previa, así como de bendecir la estatua que ya corona la plaza de Gonzalo Aguiar a las puertas de la biblioteca municipal -que lleva su nombre- y en la trasera de la casa consistorial. Apenas 250 metros separan este tributo del que el municipio ya le rindió hace 36 años en forma de busto, coincidiendo con el centenario de su muerte en el año 1889.

"Coreses es desde hoy más rico". Vidales ensalzaba el "denso" programa del bicentenario, del que "nos quedarán muchos recuerdos, pero lo más impactante será la visibilidad de este monumento único en nuestra provincia que enriquece el patrimonio" local.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)