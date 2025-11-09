Nueva desaparecida en Zamora: activan dispositivo por una mujer de 81 años de la Guareña y la hallan desorientada a altas horas de la noche

Un poco antes de las 23.30 horas del domingo, instantes después de que la Guardia Civil desactivara el operativo armado en Toro para buscar a un residente de Intras que llevaba varias horas ilocalizado pero llegó al centro por su propio pie, el instituto armado recibió la notificación de una nueva desapareción en la provincia.

La desaparecida, de 81 años de edad, había sido vista por última vez al mediodía por un miembro de su familia.

Se trata de una mujer vecina de Cañizal que en el momento de su desaparición vestía pantalón negro y sudadera azul.

El dispositivo de búsqueda de desaparecidos se trasladó inmediatamente deToro a Cañizal, en la comarca de La Guareña, incluida la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano y el equipo Pegaso (aéreo).

Por parte de los vecinos de Cañizal se realizó una primera batida por el pueblo sin éxito.

A las 00.18 horas la octogenaria fue hallada, desorientada, en una zona de Cañizal denominada "Camino Hondo"