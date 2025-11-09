Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tierra del Vino

Moraleja del Vino recauda 360 euros a favor de Azayca

El taller de bachata reunión a unas 80 personas para disfrutar de una tarde de saludable baile por una buena causa

E. V.

Moraleja del Vino

Unas 80 personas aprendiendo al ritmo de bachata por una buena causa. El taller dirigido por David Gallego (bailarín en la academia Ritmo, ddemás de en Moreruela de los Infanzones) y Natalia llenó de lecciones, pasos y buenas vibraciones la sala Justa Freire de Moraleja del Vino.

Una actividad impulsada por el Ayuntamiento moralejano con la que, además de promover hábitos saludables a través del baile, se destinan recursos a la labor impulsada por la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer (Azayca) con los pacientes oncológicos de la provincia, en especial en el medio rural.

La tarde, amenizada por el sorteo de productos locales (chocolates ecológicos de tierra dulce, Vino malvasía de Jarreño, miel de Valcuevo, pastas de las panaderías Ramos y Raúl , chorizos de la carnicería Gonzalo, licores donados por los bares Moralvi y La Piscina), logró recaudar 360 euros a la causa.

David FGallego y Natalia en el taller de bachata organizado en Moraleja del Vino a favor de Azayca. / Cedida

TEMAS

