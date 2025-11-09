Éxito rotundo del concierto por la igualdad y contra la violencia de género en Alcañices

El Auditorio Tratado de Alcañices se llenó de emoción, arte y compromiso social con la celebración del concierto organizado por la Diputación de Zamora bajo el lema "Conciertos por la Igualdad y Contra la Violencia de Género 2025". El evento, protagonizado por la Banda de Música de Zamora, congregó a decenas de personas en una tarde dedicada a la música, la poesía y la imagen como herramientas de transformación social.

Un espectáculo que unió cultura y conciencia. La Banda de Música de Zamora ofreció un repertorio cuidadosamente seleccionado que combinó piezas musicales con intervenciones poéticas y proyecciones visuales, creando una atmósfera cargada de sensibilidad y reflexión. Cada interpretación fue acompañada por mensajes que reivindicaban la igualdad de género y condenaban la violencia machista, en una apuesta clara por el poder del arte como vehículo de cambio.

La Banda de Música de Zamora en su actuación en Alcañices dentro del ciclo 'Conciertos por la Igualdad y Contra la Violencia de Género'. / Daniel Ferreira

El evento contó con el respaldo de diversas entidades, entre ellas la Diputación de Zamora, INES IMPULSA, la Junta de Castilla y León y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Su colaboración fue clave para llevar este mensaje a la ciudadanía y reforzar el compromiso institucional con la erradicación de la violencia de género.

Un mensaje que resuena más allá del auditorio. La iniciativa fue recibida con entusiasmo por el público asistente, que valoró la calidad artística del espectáculo y la importancia de visibilizar esta causa. Desde la organización se destacó que este tipo de eventos no solo enriquecen la vida cultural de la provincia, sino que también contribuyen a sensibilizar y educar en valores fundamentales como el respeto, la igualdad y la convivencia.