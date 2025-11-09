Congreso de cuidados en Sanabria: "Los mayores quieren vivir en sus pueblos frente a su institucionalización"

Un total de 150 personas en la comarca de Sanabria son usuarias del servicio de Ayuda a Domicilio, que facilita que las personas mayores puedan vivir en su pueblo, en su entorno social y familiar. Las técnicos del CEAS Laura Ortiz Castaño y Soraya González Gonzalo abordaron en el Congreso "Territorios sin cuidados y fronteras administrativas" la prestación de servicios en la comarca de Sanabria al colectivo de mayores que prefieren vivir en su hogar antes que ser institucionalizados en un centro.

Desde el centro del CEAS de Puebla de Sanabria están en marcha los servicios de teleasistencia básica, conocida como el "botón", y avanzada que permite hacer un seguimiento ante situaciones de riesgo del usuario con geolocalizadores. El programa "A gusto en casa" facilita a través de Intecum que personas con enfermedades prolongadas puedan residir en su entorno, señaló Laura Ortiz. La imagen más gráfica es que "el vecino que vive en Requejo pueda seguir viviendo en Requejo".

Uno de los grandes problemas es "la soledad no deseada" que sufren algunas personas mayores que deriva, en ocasiones, en enfermedades mentales. Propuestas como el Club de los 60 o el teléfono de ayuda "Cerca de ti" o la plataforma ENAC que aúna los recursos para mitigar la soledad.

La realidad social del CEAS comarcal es que este servicio es un recurso de cercanía, "nos acercamos al entorno y somos percibidos como un lugar protector", añadió Soraya González. El modelo de cuidados generalizado y más extendido en el entorno comarcal "el cuidado no formal y hay que transitar al modelo de cuidado formal". Un aspecto importante es "cuidar al cuidador". En la mayoría de los casos, el cuidador no formal es del entorno familiar, la esposa o una hija mayor de 57 años, que cuida generalmente a varias personas de su familia que cada vez son más mayores.

Los cuidadores son cada vez más mayores, haciéndose cargo de esas personas que progresivamente son más dependientes y necesitan más cuidados, lo que conlleva mayor cansancio para sus cuidadores. En el medio rural hay más dificultades para acceder a la tecnología, disponer de suficientes medios y recursos y encontrar personal formado.

La intervención proactiva supone "atender en el domicilio, apoyo al núcleo familiar, garantizar la calidad de vida". El objetivo es favorecer "la permanencia en el domicilio" ante los cambios sustanciales donde cada vez los mayores viven en el pueblo sin el apoyo del entorno familiar y vecinal.