Las capas pardas alistanas renacen con luz propia en San Vitero

La capa parda alistana de honras y respeto resurgió en San Vitero para brillar con luz propia en una jornada de exaltación del emblema de la indumentaria tradicional de “La Raya” de España y Portugal, arropada por su hermana la “mirandesa”, donde españoles y portugueses disfrutaron en armonía, convivencia y hermandad regresando a sus orígenes para mostrar sus valores.

Día también de una profunda tristeza, dolor y consternación por el fallecimiento de una de las personas más conocidas, respetadas y queridas del pueblo, el señor Isaías, un vecino ejemplar, sencillo y colaborador con todos, que durante varias legislaturas fue concejal del Ayuntamiento de San Vitero trabajando por el progreso de los vecinos y pueblos del municipio, además de formar parte de la asamblea general de la Mancomunidad de Servicios “Tierras de Aliste”.

Como muestra de respeto y luto, sus vecinos y el Ayuntamiento de San Vitero, propusieron y así se hizo, suspender las actuaciones folclóricas de la agrupación folclórica alistana Manteos y Monteras, Tamborileros Zamoranos y Ronduero Folk. Gaitas, dulzainas, flautas y tamboriles guardaron silencio en señal de luto por un alistano que, siempre con su sonrisa, dedicó su existencia en cuerpo y alma a mejorar la calidad de vida de sus paisanos de San Vitero y de Aliste.

Apeca, Aliste y Zamora, así lo creen y así lo reclaman muchos alistanos y zamoranos, pueden y deben dar ya un paso al frente y asumir el reto de solicitar a la Junta de Castilla y León y conseguir la declaración de la capa parda alistana como BIC (Bien de Interés Cultural) siguiendo los pasos de la Mirandesa que el día 15 de noviembre de 2022 vio inscrita en la Lista del Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial de Portugal el “Proceso de Elaboración de la Capa de Honras” gracias a la investigación de Mario Correia que visitó la Semana Santa de Bercianos en 1984.

Reconocimientos a la maestra costurera Herminia Esteban Franco de Corrales y a Jorge Pérez Peláez de Figueruela de Abajo

Fue una jornada marcada por la perseverancia rayana en la recuperación y preservación de las tradiciones y del patrimonio material e inmaterial de Aliste en unos actos auspiciados por la Asociación para la Promoción y el Estudio de la Capa Parda Alistana de Honras y Respeto cuyo presidente Andrés Castaño Fernández estuvo acompañado por el presidente de la Diputación de Zamora Javier Faúndez Domínguez, la presidenta de la Cámara Municipal de Miranda do Douro Helena Barril, el subdelegado del Gobierno Ángel Blanco García, el Teniente Coronel de la Guardia Civil Héctor David Pulido y la alcaldesa de San Vitero Laura Vanesa Mezquita.

Mañana típica de otoño donde San Vitero, por cortesía de la Asociación de Mujeres y del Club de Jubilados, hizo gala de su hospitalidad ofreciendo una entrañable bienvenida a los amantes de las capas pardas con un magnífico y exquisito desayuno, a base de café y repostería tradicional alistana en el recinto ferial, que aprovecharon los participantes para “presumir” cada uno de su joya.

Hombres y mujeres, niños, jóvenes y mayores, paso a paso, sin prisa, pero sin pausa, las capas pardas alistanas de honras y respeto tiñeron de colorido pardo, tradición e historia las calles y plazas de San Vitero con un desfile procesional lúdico digno de ver.

Magníficas, señoriales, cautivadoras y lustrosas prendas, auténticas obras de arte las más antiguas, muchas de ellas elaboradas magistralmente por los ilustres sastres Juan Gallego Baz de Bercianos (España) y Aureliano Cristal Ribeiro de Constantim (Portugal), ya fallecidos, y artesanas joyas también las más actuales obras ya de mujeres costureras como María Blanco Pérez de Bercianos, Rafaela Fernández Ramos de San Vitero y Magdalena Alonso Garrido de Mahíde.

San Vitero exalta la prenda alistana por excelencia en un día de luto / Chany Sebastián

Durante el recorrido hubo dos momentos muy emotivos, visitando y haciendo parada, en sus casas, para rendir culto y honores a las personas del pueblo que en el siglo XX y XXI dedicaron parte de sus vidas y artesano saber a la elaboración de capas pardas: Domingo Fernández Martín nacido en Villarino de Cebal el 11 de marzo de 1923 y fallecido en San Vitero el 17 de octubre de 2018; y Rafaela Fernández Ramos nacida el 3 de diciembre de 1952 que, allí presente, pudo ver con orgullo cómo lucían algunas de sus prendas: “Para los que nacimos, crecimos y vivimos en Aliste las capas pardas alistanas son parte imprescindible de nuestras vidas de nuestra historia”.

La iglesia parroquial de San Víctor Braccarense se vistió de gala con una emotiva misa oficiada por el sacerdote Teo Nieto Vicente en honor a San Martín de Tours (Patrono de las Capas) donde los paños pardos de las alistanas y mirandesas regresaron a tiempos remotos cuando en cada funeral eran portadas en señal de honra, respeto y luto por los cofrades de la Santa Vera Cruz: “Hoy es un día oscuro para esta comunidad cristiana... por eso hemos decidido honrar a uno de nuestros miembros con el silencio y la austeridad de esta eucaristía. Vivamos este día sintiendo que nosotros somos el verdadero templo de Dios y que el verdadero culto pasa, necesariamente, por socorrer las grietas de este templo que son carne herida en la vida del pobre”.

Por primera vez este año el pregón tuvo acento mirandés, portugués y castellano de la mano de un ilustre Mario Correia que, nacido en 1952 en Gaia (Praja de Granja), con solo 18 años se lanzó a la aventura de investigar y divulgar la etnografía lusa hasta convertirse en una eminencia que en 2012 llevó al Gobierno de la República Portuguesa a concederle la Medalla del Mérito Cultural.

Exaltaba el pregonero la cercanía social, etnográfica y cultural entre los trasmontanos y alistanos, así como entre las capas alistana y mirandesa recordando un histórico testamento de Francisco Domingues, del 13 de enero de 1828 (hace ya 187 años), donde dejaba a su mujer Ana su capa de honor: “Estamos hablando de un bien de gran valor, una prenda majestuosa que no todos podían tener y, como tal, era una señal de las posesiones de su propietario y una indicación social dentro de la comunidad. Lo que fue refugio y abrigo de pastores y arrieros es ahora traje ritual y ceremonial que enmarca el carácter y la personalidad de nuestros pueblos y sus gentes; pero siempre ha sido y será castillo y fortaleza de una pertenencia cuyos orígenes ya se pierden en el tiempo, pero siguen vivas en nuestra memoria colectiva. Cuando descansa sobre nuestros hombros, imponente y secular, no es solo una capa alistana o mirandesa, es patrimonio, magia, arte e historia”.

El sueño de los alistanos solicitar la declaración de la prenda como Bien de Interés Cultural a la Junta de Castilla y León

Homenaje a la artesana textil Herminia Esteban Franco aquella niña de Corrales del Vino que por casualidad un día entró como alumna del Taller de Bordado Carbajalino que había en su pueblo y terminó siendo directora iniciando allí una andadura que le ha llevado a ser una de las más prestigiosas costureras de la provincia de Zamora para trasmitir su saber a las nuevas generaciones.

En los años noventa se especializó en las prendas de Testigo Antiguo empeñada en reproducir en su estado puro todas y cada una de las prendas de la indumentaria tradicional zamorana. Actualmente es la encargada de formar en la elaboración de capas pardas alistanas, con paños pardos a los alistanos y alistanas que así lo desean en la Escuela de Folclore de Manteos y Monteras.

Asimismo se hizo un reconocimiento a Jorge Pérez Peláez un alistano de pura cepa natural de Figueruela de Abajo donde pasó su infancia y adolescencia hasta emigrar para cursar sus estudios superiores en la Universidad de Salamanca, residiendo actualmente en Madrid, donde trabaja como Técnico de Laboratorio. Quienes le conocen le definen como una persona honesta, social y familiar que nunca ha olvidado sus raíces, siendo elegido este año como Míster Gay España 2025. Una de sus pasiones es precisamente la de lucir la capa parda alistana de honras y respeto.

Para finalizar se compartió una comida de confraternidad a base de croquetas de jamón, pastel de cabracho, pimientos del piquillo rellenos de bacalao, carrilleras con patatas y cañas zamoranas.

Apeca cuenta con 239 socios repartidos por España y el extranjero: Aliste 124, Zamora 69, Tábara 6, Alba 5, Tierra del Vino, Tierra del Pan y Barcelona 3 en cada caso, Sayago, Salamanca, Toro y Grecia 2 y con uno Sanabria, Carballeda, Cantabria, Guipúzcoa, León, Toledo y Valladolid.