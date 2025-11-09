Las capas alistanas rinden honra y respeto a la última costurera de San Vitero

La capa parda alistana de honras y respeto rinde culto hoy domingo en la procesión camino de la iglesia de San Víctor Braccarense parando frente a su casa a la costurera Rafaela Fernández Ramos. Mujer alistana de pura cepa, tras emigrar a Suiza regresó a su tierra para convertirse en el alma, corazón y vida de la confección de la histórica prenda en San Vitero.

Rafaela Fernández Ramos nació el día 3 de diciembre de 1952 en el seno de una humilde familia formada por Urbano Fernández Galván y Rosa Ramos del Río, agricultores y ganaderos que tenían su hogar en la calle Ribote donde pasó su infancia. Como padrinos tuvo al ilustre matrimonio formado por los señores Ildefonso Tola Poyo y Mercedes Ramos del Río fundadores de restaurante y asador Casa Alfonso.

Corrían unos duros tiempos de la posguerra y de la Sección Femenina mientras ella, ajena a los acontecimientos de la época, iba a la escuela a aprender con la enciclopedia Álvarez sintiéndose muy atraída por la indumentaria tradicional alistana de manteos, gabachas, faldriqueras, monteras y polainas en los años 50 aún en pleno auge antes de iniciar su caída hacia el olvido.

Su madre, consciente de los gustos y habilidades, apuntó a su hija al taller de corte y confección impartido por María Teresa Alonso en San Vitero formando un tándem perfecto entre una alumna ansiosa de aprender y una maestra orgullosa de poder enseñarle el arte y entresijos de las agujas, tijeras y dedales para convertir las telas y paños de lino y paño en lustrosas prendas de vestir.

Rafaela Fernández Ramos, la última costurera de las capas pardas de San Vitero, en su taller de costura. / Chany Sebastián

Uno de los momentos más felices de su vida llegó el día 22 de septiembre de 1973 cuando contraía matrimonio con Tomás Pérez Rodríguez. Solo unos días después de la boda llegaba una luna de miel: su pueblo era su vida, pero uno propone y Dios dispone y en plena juventud, con 21 años, tuvo que asumir que la única manera de progresar era convertirse en una alistana errante y emigrar. Junto a su marido Tomás salió a la aventura camino del extranjero para aterrizar en Lucerna (Suiza) donde vivió una experiencia que recuerda como "una etapa de mi vida magnífica".

Buena gente, sencilla, trabajadora y costurera hecha y derecha, no le fue difícil encontrar trabajo en lo suyo poniéndose a trabajar en una fábrica que elaboraba prendas de piel por encargo bajo las órdenes de un paisano alistano de San Cristóbal de Aliste –el señor Paulino– que era el encargado de las costureras españolas. Una oportunidad de oro que supo aprovechar Rafaela para ganarse su buen sueldo y ahorrar a la vez que perfeccionaba e incrementaba sus conocimientos en la alta costura.

Tras tres fructíferos años en Suiza, desde 1973 hasta 1976, "tras trabajar duro y con unos ahorros bien ganados y merecidos", Tomás y Rafaela regresaron a tierras alistanas empleando parte de los marcos suizos en construirse una enorme casa, por aquel entonces de las mejores del pueblo, pero no solo con miras a vivir, que también, sino para trabajar: en la planta de arriba fijaron la vivienda y en la de abajo un taller de costura y una tienda de ropa, mercería y lencería. La cosa le fue bien y allí aguantó durante más de cuarenta años hasta jubilarse sin faltarle nunca trabajo y unos fieles, satisfechos y agradecidos clientes.

En los años 60 comenzó a crear y confeccionar una línea de trajes tanto para hombre como para mujer, de estilo joven y novedoso, que fue su primer éxito entre los alistarnos y alistanas: "Lo mismo hacia una americana que un vestido o unos pantalones".

Aunque el día solo tiene 24 horas y aparte de costurera y tendera era madre de familia, aún sacaba tiempo para realizar encargos especiales relacionados con la indumentaria tradicional alistana, principalmente de mujer, cuyo uso por aquella época comenzaba a languidecer. Valga como ejemplo que el "Tío Gregorio", que murió en 1964, fue el último hombre que utilizó la "Trapa" o "Braga", el histórico pantalón de paño pardo utilizado durante siglos.

Elaborar una capa alistana le lleva 46 horas de trabajo con seis metros de paños pardos y uno de negro para los picados

Por suerte, Rafaela conservaba las notas manuscritas que había tomado en la adolescencia y juventud con su mentora María Teresa y fijándose en las prendas heredadas de sus abuelos que tenía guardados. Su primera capa parda alistana la hizo en 1985, y desde entonces de sus manos han salido ya más de medio centenar para Aliste, Zamora, Madrid o Italia.

La capa parda alistana de honras y respeto "es la seña de identidad personal y comunitaria a nivel civil, social y religioso de Aliste, parte de su vida y de su historia", sentencia emocionada Rafaela convertida luego en una de las primeras y más veteranas mujeres que asumió la confección de dichas prendas al fallecer Juan Gallego Baz, el sastre de Bercianos.

Ramos Fernández suele utilizar para la confección de una capa parda alistana de honras y respeto alrededor de 46 horas para, puntada a puntada, sin prisas, pero sin pausas, darle vida a cinco metros cuadrados de paños pardos y un metro de paño negro para los picados, unos paños que al no haber ya ni telares ni batanes alistanos, llegan de Val de San Lorenzo en León.

Entre las capas elaboradas por la costurera alistana destaca la que hizo en 2020 para el Papa Francisco replicando una de más de 120 años de antigüedad hecha en el siglo XIX para la boda de Urbano Rey persona muy cercana a la familia de Rafaela, un alistano nacido en 1879, que días antes de su muerte se la regaló, regalo que ella conserva como oro en paño. Prenda la del Papa Francisco guardada en el Vaticano que lleva en su interior grabado en punto de cruz con viejo lino alistano sus orígenes y autora: "Aliste (Zamora & España) Rafaela Fernández Ramos".

El punto de inflexión como costurera llegaba en 2011 con la creación de la Agrupación Alistana de Folclore de Manteos y Monteras de la que pasó a formar parte como bailadora asumiendo luego también la elaboración de las prendas de la indumentaria tradicional alistana para sus folcloristas.

Ya jubilada siempre fiel a sus orígenes alistanos y a sus creencias en la cultura y en las tradiciones de su tierra Rafaela Fernández Ramos mantiene entre sus preferencias para ocupar su tiempo la elaboración en su más pura esencia de sus amadas capas pardas alistanas de honras y respeto.