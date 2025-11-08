Tábara denuncia que Sacyl "se apoye" en la privada con nuevas derivaciones

Tábara denuncia que Sacyl "se apoye" en la sanidad privada para la realización de operaciones y pruebas afectadas por una larga lista de espera "con el fin de realizar actividad donde no alcanzan los medios propios". De esta manera arrancaba la concentración que cada sábado reúne a vecinos y usuarios de esta Zona Básica de Salud para recorrer las calles del municipio entre pancartas y consignas.

Los organizadores han recriminado la última derivación realizada por la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora al Hospital Recoletas para la realización de 30 operaciones, 15 de prótesis de rodilla y otras tantas de cadera, de pacientes del sistema público de salud. Una decisión que, critican desde la plataforma, "viene a corroborar la incapacidad y mala fe de nuestros gobernantes".

Durante la concentración, el manifiesto ha dado lectura a las cifras económicas de cada intervención (las prótesis de cadera suponen un coste de 5.800 euros frente a los 4.954 de una sustitución total de rodilla) con un montante económico de 161.490 euros

De la misma forma, reparan en las listas de espera quirúrgicas que sitúan al servicio de Traumatología de Zamora como el más saturado con una media de 99 días de demora para pasar ser intervenido. Los organizadores critican una demora de entre 105 días y 6 meses y se preguntan: "¿Se dan por satisfechos al decir que ningún usuario supera el año de demora?".

Una situación ante la que acusan a la Junta de impulsar a que "los pacientes que se lo puedan permitir se hagan una póliza en la seguridad privada", una situación que consideran "descarada".