"Sabores de la frontera" copa las cocinas y plazas hoteleras sayaguesas

Un centenar de motoristas tomaban desde la tarde de ayer, viernes, la Plaza Mayor de Fermoselle con motivo de las II Jornadas ‘Cruzando La Raya. Sabores de la Frontera’ que hasta el 8 de diciembre unen a Castilla y León con las regiones lusas del norte y centro de Portugal.

36 restaurantes, 22 españoles y 14 portugueses participan en esta nueva edición que arranca con las ‘Rutas Moteras: Cruzando La Raya, Rutas de la Frontera’ con el municipio sayagués como punto de partida. Una cita que ha logrado copar no solo la restauración del municipio y alrededores, sino también las plazas hoteleras con más de un centenar de reservas efectuadas solo en Fermoselle, tal y como confirma su alcalde, José Manuel Pilo y encargado de brindar una cálida bienvenida a los participantes que aseguraron un "magnífico ambiente". Durante la tarde, pudieron descubrir algunos de los tesoros subterráneos que el municipio fronterizo esconde en forma de bodegas centenarias previo a las primeras degustaciones gastronómicas.

Las II Jornadas ‘Cruzando La Raya. Sabores de la Frontera’ están concebidas como una excelente oportunidad para descubrir y disfrutar de la riqueza cultural y culinaria de la frontera más antigua de Europa, a nivel turístico y gastronómico, pero también a nivel etnográfico y patrimonial. Las jornadas gastronómicas se celebran durante los fines de semana desde el 1 de noviembre y hasta el 8 de diciembre, complementadas con un amplio programa de actividades, que incluye las rutas moteras, una exposición etnográfica en Aldeadávila de la Ribera; una mesa redonda sobre las relaciones históricas entre España y Portugal y como cierre del programa, un concierto del quinteto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, en la Catedral de Miranda do Douro.

De los 36 restaurantes participantes a ambos lados de La Raya, 22 son españoles, 16 de la provincia de Zamora y 6 de la de Salamanca, mientras 14 pertenecen a conselhos y freguesias de Portugal. Los establecimientos participantes ofrecen un menú completo basado en recetas tradicionales de La Raya, con libertad para reinterpretarlas de forma clásica o contemporánea. Los menús se acompañan con vinos de las denominaciones DOP Arribes, DOC Tras-Os-Montes, DOC Beira Interior y DOC Douro, además de otras figuras de calidad. Las jornadas se celebran durante las comidas y cenas de viernes a sábado, y comidas el domingo, salvo descanso del restaurante.

Próximas actividades

El 22 de noviembre a las 12:00 horas se celebrará, en el auditorio de Alcañices la Mesa Redonda ‘Cruzando La Raya. Cultura de la Frontera', sobre el devenir histórico y la relación de España y Portugal. El 29 de noviembre a las 17:00 h (Portugal) y 18:00 h (España), en la catedral de Miranda do Douro se celebrará el Concierto ‘Cruzando La Raya. Música en la Frontera’ con un quinteto de metales de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

Exposición etnográfica en Aldeadávila de la Ribera

De forma complementaria a las jornadas gastronómicas, se ha elaborado un amplio programa de actividades culturales y turísticas cuyo objetivo es invitar a los asistentes a vivir una experiencia completa, que abarque tanto la cocina como la cultura, el patrimonio y la historia de La Raya.

Desde el pasado 1 de noviembre y hasta el 11 de enero de 2026, la ermita de San Sebastián en Aldeadávila de la Ribera (Salamanca) acoge la exposición ‘Cruzando la Raya. Etnografía de la Frontera’, con piezas cedidas por la Colección particular Carmen Granado, Asociación Cultural el Pulijón, la Câmara Municipal de Miranda do Douro, la Associação Genuíno Cobertor de Papa, las Câmaras Municipais de Castro Daire, Fundão, Gouveia e Seia y la Colección particular Daniel Cruz Sagredo, cedidas por el Ayuntamiento de Aldeadávila de la Ribera.

La exposición reúne objetos de la vida cotidiana y festiva, con especial atención a las capas de honras y atuendos de mascaradas tradicionales de La Raya. Se puede visitar de miércoles a sábado de 9:30 a 14:30 horas y de 16:00 a 18:30 horas. Los domingos la apertura es solo por la mañana y permanecerá cerrada los días 25 de diciembre y 1 de enero.