El pueblo sanabrés de 62 habitantes que estrena parque biosaludable
El municipio de Ungilde ha instalado un espacio con 6 aparatos que ayudarán a prevenir enfermedades y anomalías en mayores de 60 años
Una vida biosaludable al alcance de los pequeños pueblos. Con este objetivo, la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria han finalizado la instalación de un nuevo parque destinado a prevenir enfermedades y anomalías en mayores de 60 años.
El parque, ubicado en la localidad de Ungilde de apenas 62 habitantes, está dotado con un total de seis aparatos que incluyen patines, columpio, elíptica, bicicleta estática, timón y Surf – Board. Construido en una pequeña parcela aledaña al parque infantil, la intervención se ha realización de una solera de hormigón de 15 cm, previo nivelado el terreno, con remate en acabado de césped artificial anti estático de 2,5cm de altura.
Una intervención presupuestada en 12.000 euros, 4.000 de ellos aportados por el consistorio sanabrés mientras que la institución provincial ha sufragado el 66% de la obra dentro del Plan de Infraestructuras deportivas, culturales y parques infantiles y biosaludables de la provincia de Zamora del presente año 2025.
El uso de estos aparatos y circuitos biosaludables ayudan a prevenir enfermedades y anomalías en usuarios mayores de 60 años. Son innumerables las ventajas que aporta ejercitarse en este tipo de equipos biosaludables. Retrasa el envejecimiento y mejora los aspectos cardiovascular, locomotor, metabólico, inmunitario, psicosocial y mental.
La calidad de vida de los usuarios de edad avanzada que se ejercitan en los parques biosaludables mejora considerablemente.
- La Guardia Civil desarticula a una banda nacional de estafadores con un caso en un pueblo de Zamora
- Pavimentación de una calle en un pueblo de Zamora sin instalar el saneamiento: varios vecinos 'sin servicio básico
- Los zamoranos se plantan en Vigo el día del encendido navideño para reclamar el AVE en Sanabria
- El viaducto sobre el embalse de Almendra estrenará nuevo pretil
- Un impresionante nido de avispa asiática amenaza Viñas de Aliste: así ha sido eliminado
- El riego de la gripe aviar impacta en Zamora: los 33 pueblos a los que afecta el confinamiento de aves de corral
- La Feria de los Santos de Fuentesaúco, un mercado donde cabe todo
- El puente de Manzanal, infraestructura clave de la Zamora del siglo XXI, cumple su mayoría de edad bajo la lluvia