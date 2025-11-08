El pueblo sanabrés de 62 habitantes que estrena parque biosaludable

Una vida biosaludable al alcance de los pequeños pueblos. Con este objetivo, la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria han finalizado la instalación de un nuevo parque destinado a prevenir enfermedades y anomalías en mayores de 60 años.

El parque, ubicado en la localidad de Ungilde de apenas 62 habitantes, está dotado con un total de seis aparatos que incluyen patines, columpio, elíptica, bicicleta estática, timón y Surf – Board. Construido en una pequeña parcela aledaña al parque infantil, la intervención se ha realización de una solera de hormigón de 15 cm, previo nivelado el terreno, con remate en acabado de césped artificial anti estático de 2,5cm de altura.

Una intervención presupuestada en 12.000 euros, 4.000 de ellos aportados por el consistorio sanabrés mientras que la institución provincial ha sufragado el 66% de la obra dentro del Plan de Infraestructuras deportivas, culturales y parques infantiles y biosaludables de la provincia de Zamora del presente año 2025.

El uso de estos aparatos y circuitos biosaludables ayudan a prevenir enfermedades y anomalías en usuarios mayores de 60 años. Son innumerables las ventajas que aporta ejercitarse en este tipo de equipos biosaludables. Retrasa el envejecimiento y mejora los aspectos cardiovascular, locomotor, metabólico, inmunitario, psicosocial y mental.

La calidad de vida de los usuarios de edad avanzada que se ejercitan en los parques biosaludables mejora considerablemente.