El Parque Micológico Montes del Noroeste integra a Gallegos del Río y Carbajales

El Parque Micológico Montes del Noroeste Zamorano ha aprobado la integración de dos nuevos municipios, Gallegos del Río y Carbajales de Alba, beneficiando directamente a 939 vecinos y ampliando su territorio hasta los 19 ayuntamientos, con 74 pueblos zamoranos, de los cuales 44 pertenecen a Aliste, Tábara y Alba; 20 a Sanabria-La Carballeda y 10 a Benavente-Los Valles.

El Ayuntamiento de Gallegos del Río (Valer de Aliste, Domez de Alba, Flores, Tolilla, Puercas y Lober), cuya Corporación Municipal preside Pascual Blanco Martín, abarca un amplio espacio geográfico que integra varias sierras como las de Valer y Puercas, así como los entornos ribereños de los ríos Aliste, Frío, Espinoso, Cebal y Mena, con 78 kilómetros cuadrados de superficie y una población de 467 habitantes (262 varones y 205 mujeres).

En total 132 kilómetros cuadrados sumándole los 54 de Carbajales, con 466 vecinos (241 hombres y 225 féminas). Obviamente, este es el conjunto y el parque micológico integra solamente los Montes de Utilidad Pública o de titularidad municipal, en ningún caso las fincas de propiedad privada cuya gestión corresponde a sus legítimos dueños.

Los vecinos de los ocho pueblos incorporados pueden acceder ya a los permisos para la actual temporada micológica anual que dio comienzo el 1 de agosto de 2025 y se extenderá hasta el 31 de julio de 2026 con lo cual podrán recoger setas y hongos tanto en la campaña de otoño como en la de primavera. Vecinos de los ochos pueblos agradecen a sus ayuntamientos la entrada en Micocyl.

Cartel del Parque Montes del Noroeste.

Los expertos describen a Montes del Noroeste Zamorano como un espacio micológico privilegiado con más de 800 especies de setas entre las cuales en el caso de Aliste destacan por sus valores culinarios y gastronómicos el Boletus edulis, Amanita caesarea, níscalos, cucurriles y chantarelas. Una muy buena alternativa para descubrir y disfrutar del reino de los hongos (Reino Fungi) en cualquier época del año, pero muy en especial en otoño y en primavera.

¿Dónde se pueden obtener los permisos? Los recolectores Locales y los Vinculados en su Ayuntamiento. Los menores de 14 años de edad no están obligados a obtener permiso, pero para salir a recolectar setas habrán de ir acompañados por una persona adulta que si lo tenga. En cualquier caso, los permisos son personales e intransferibles debiendo portarse y presentarse junto con el DNI si así se lo requiere la autoridad competente.

Permisos

Los empadronados podrán acceder al permiso "Local" que por solamente 15 euros les dará derecho a recolectar setas y hongos tanto a nivel recreativo como comercial no solo en sus pueblos sino dentro de todo el territorio de Montes del Noroeste Zamorano. La ventaja de los inscritos en el padrón municipal, aparte de la cuota simbólica, está en que pueden recolectar hasta 100 kilos diarios de setas ya sea para autoconsumo o para su comercialización.

En segundo lugar, está el permiso "Vinculado" que tiene un coste de 25 euros anuales si se trata del "Recreativo" y 50 si se opta por el "Comercial". Pueden acceder a él aquellas personas que tengan una propiedad dentro del término municipal y lo puedan demostrar con algún resguardo a su nombre de un impuesto o tasa del IBI o del agua con una duración superior a un año (antes del 31 de diciembre de 2025). Vinculado será también quien haya nacido en un municipio del parque micológico o tenga empadronado algún familiar de primer grado (padres, suegros, hijos o yernos).

El Parque Micológico Montes del Noroeste integra a Gallegos del Río y Carbajales

En ningún caso se considerarán como vinculados los familiares de segundo grado (abuelos, nietos, hermanos y cuñados), de tercer grado (tíos, sobrinos, bisabuelos y bisnietos) o de cuarto grado (primos hermanos y tíos abuelos). Sí, los familiares en primer grado de los vinculados.

Para quienes no reúnan los requisitos para ser recolectores "Locales" y "Vinculados" existe una tercera alternativa para fomentar el micoturismo mediante el permiso de dos días con un coste de 20 euros que en este caso no autoriza la recogida de setas para comercializar. Podrán recoger eso sí hasta 5 kilos diarios por persona, sumando todas las variedades recogidas.

Con las nuevas incorporaciones Montes del Noroeste Zamorano queda integrado por los municipios de Riofrío (con 4 pueblos), Ferreruela (3), Trabazos (5), San Vitero (5), Viñas (4), Rabanales (6), San Vicente de la Cabeza (4), Manzanal de Barco (1), Losacino (4), Gallegos del Río (7) y Carbajales (1) en Aliste, Tábara y Alba; Espadañedo (6), Asturianos (8), Pedralba de la Pradería (5) y Peque (1) en Sanabria-La Carballeda; y San Pedro de Ceque (1), Santibáñez de Vidriales (8) y Brime de Sogo (1) en Benavente-Los Valles.

Desde Micocyl se destaca que Zamora "tiene un potencial micológico tremendo y debemos apostar por el micoturismo" teniéndose muy claro que "el micoturista no arrasa los montes, no esquilma, viene a nuestros pueblos, coge setas, come, se aloja y vuelve a su lugar de origen hablando bien de nuestros territorios" creyendo que es una figura que hay que cuidar y no acotarle la entrada a los montes. Los que "esquilman son las cuadrillas de recolectores ilegales que vienen para vender las setas, pero nunca el micoturista".

La campaña de otoño viene tardía, pero ya están apareciendo setas de interés en algunas zonas donde ha empezado a llover antes. Si continúan las lluvias y estas temperaturas, si no llegan las heladas fuertes, "podremos tener una campaña de setas interesante aunque sea corta".

Para conocer el territorio de Montes del Noroeste Zamorano se recomienda usar la App Micocyl, gratuita en Google Play Store, que de forma intuitiva nos facilita la información más precisa para reconocer los montes del parque micológico, así como la ubicación real del recolector en el mapa, con la ventaja de que le advertirá con un pitido cuando accede o sale del acotado.

Micocyl es una iniciativa de la Junta de Castilla y León, junto a Instituciones Provinciales como la Diputación de Zamora y los ayuntamientos para la mejora progresiva de la gobernanza de todo el sector con vistas a optimizar la gestión y la revalorización del recurso micológico.