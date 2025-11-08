El magosto de Vigo, con toda la castaña en el asador

La vecindad de Vigo de Sanabria celebró su tradicional magosto, en una jornada marcada por el buen tiempo, la notable afluencia y una tregua en las cenizas arrastradas por el valle del río Forcadura. Residentes, visitantes y miembros de la asociación La Visparra pusieron toda la castaña en el asador.

Las actividades para niños marcaron el comienzo de la velada festiva, con un certamen de dibujo dedicado al "Otoño en el pueblo", donde participaron numerosos "artistas" en edad escolar. Los trabajos se exponen en el salón vecinal de las antiguas escuelas durante estos días. Los dibujos destilaron mucho color.

Con un taller de baile tradicional comenzaron las actividades de la tarde, bajo las indicaciones de Carlos Serrano y un nutrido grupo de aventajadas bailadoras. Gaita y tambor acompañaron los pasos más fáciles y los más complicados.

Plato fuerte en el menú del Magosto, sopas de ajo para acompañar la degustación de decenas de kilos de castañas y vino caliente.