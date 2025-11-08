Javier Ordoño, arqueólogo: "El patrimonio es un activo para zonas en riesgo de despoblación como las que hay en Zamora"

Un proyecto abrirá al mundo las puertas de una veintena de monumentos y espacios medievales de la Zamora rural mediante visitas virtuales. Desde tesoros más desconocidos como la iglesia de San Andrés de Olmo de la Guareña hasta lugares de relumbrón como el Monasterio de Santa María de Moreruela tienen cabida en Zamora Medieval XR desarrollado por Arkikus y Digital X Agency

¿Qué es Zamora Medieval XR?

Es una iniciativa de la Diputación de Zamora dentro del proyecto Ruractive, financiado por la Unión Europea, que pretende poner en valor y promocionar las áreas rurales en diversas regiones de Europa, en este caso a través de la promoción del patrimonio histórico rural de la provincia.

¿Qué monumentos o espacios históricos se han incluido?

La propuesta incluye la divulgación de 20 sitios patrimoniales zamoranos que están repartidos por toda la provincia con el fin de que todas las comarcas estén representadas. Al tratarse de patrimonio rural no se incluyen monumentos de Zamora, Toro y Benavente que lógicamente atraen más turismo patrimonial. A la hora de seleccionar, se han buscado lugares que no sean visitables durante todos los días de la semana; aquellos en los que el turista llega y en muchos casos se los encuentra cerrados porque están sujetos a que una persona del pueblo los abra cuando alguien lo pide y a la vez que representen en el sentido amplio cada una de las manifestaciones del patrimonio medieval de la provincia de Zamora.

Arkikus y Digital X Agency

¿Entonces trasciende a las propias iglesias?

Sí. Además de iglesias hay monasterios, castillos, recintos amurallados o puentes ligados a las vías principales de tránsito en la Edad Media. Aunque siempre habrá algo interesante que se quede fuera, hemos intentado recoger un amplio espectro de manifestaciones del patrimonio medieval de la Zamora rural. Con esos criterios se han elegido veinte lugares, desde los más notorios o conocidos como San Pedro de la Nave, el Castillo de Puebla de Sanabria o Santa María de Moreruela a iglesias más pequeñas como la de Olmo de la Guareña, el recinto amurallado de Alcañices y Villalpando o los puentes de la zona de Pereruela de Sayago.

¿Cómo se van a poder visionar esos espacios?

En todos los monumentos y espacios seleccionados se va a hacer una visita virtual para ser vista, tanto a través de una web desde casa pensando en aquellas personas que no puedan desplazarse a los lugares o simplemente lo quieran disfrutar desde el sofá, ya sea en el ordenador o el móvil. Y también será posible conocer esos monumentos y espacios mediante códigos QR “in situ”. En el caso de viajar a esos lugares y encontrarlos cerrados, el visitante podrá escanear el código y acceder a la visita virtual. Además de los códigos QR se van a integrar sensores de conteo de visitantes en algunos lugares para monitorizar cuántas personas llegan, en qué momento del día o de la semana. Y se van a instalar dos pantallas interactivas, al menos una en Zamora, con el fin de que en esos focos turísticos principales de la provincia se puede acceder a los contenidos del proyecto y redireccionar el turismo al mundo rural.

3c9b96cf-08f7-46d9-970a-abc4f88408ab / Arkikus y Digital X Agency

Más allá de las visitas virtuales, el proyecto será aún más ambicioso en dos espacios emblemáticos como el Monasterio de Santa María de Moreruela o el despoblado de Castrotorafe ¿en qué consiste esa actuación?

Son dos lugares clave en el proyecto porque, además de la visita virtual, se va a hacer una reconstrucción virtual de cómo eran esos enclaves en el pasado, recreando toda la arquitectura o incluyendo personajes en movimiento para ambientar las escenas. Es una propuesta para viajar en el tiempo y conocer cómo pudieron ser esos monumentos en el pasado.

La visita virtual quiere ser también un reclamo porque no hay nada que sustituya a la experiencia de conocer los lugares «in situ»

Esta iniciativa abre una ventana muy importante a monumentos que carecen de cierto relumbrón, aunque no por ello menos atractivos, ¿por qué es importante mostrar el patrimonio?

Lo primero por dar visibilidad al mundo rural y al rico patrimonio que tiene en una provincia como Zamora con un patrimonio medieval impresionante, además de paisajístico. En estas zonas en riesgo de despoblación interesa que el patrimonio sea un activo importante que atraiga riqueza al territorio. Con la afluencia de turistas se puede generar riqueza en el tejido empresarial local, especialmente en hostelería o alojamientos. Es una manera de dar visibilidad a un patrimonio más desconocido, pero que es espectacular. Yo que soy de fuera (País Vasco) lo puedo decir. Pretendemos atraer a la gente que lo conozca, no solo los paisajes, el patrimonio.

La visita va a poder ser directa solo accediendo al sitio

No va a ser integrada en una aplicación de descarga sino una herramienta abierta a través de una web visitable 24 horas al día, accesible para todo el mundo, intuitiva y fácil de utilizar, tanto desde el móvil como desde el ordenador. Se adapta a todos los pantallas o dispositivos.

Monumentos incluidos en el proyecto Zamora Medieval XR / LOZ

Cómo se plantea el trabajo en cada monumento o lugar singular

El estudio es integral. Ahora estamos haciendo la labor de documentación gráfica y geométrica en algún caso. Tomando las imágenes para crear esas visitas virtuales. Con ese material y la información documental que nos están aportando tanto la Diputación, la Junta, estudiosos y las diócesis de Zamora y Astorga, recabamos todo para adaptarlo a un lenguaje divulgativo siempre sin perder de vista el rigor histórico. Esa información acompañará a las imágenes en la web. Las visitas virtuales van a estar comentadas en tres idiomas, en español, inglés y portugués.

Una manera de disfrutar de un patrimonio en muchos casos desconocido ¿es también una manera de invitar a visitarlo físicamente?

A nivel de la Comunidad no conozco ninguna iniciativa similar, con tantos lugares y en este formato, con un hilo conductor a través del medievo. Sí. Hay que destacar que el hecho de que digitalicemos lugares y los divulguemos a través de la web no solo no impide que los monumentos se visiten “in situ” sino que pretende ser un reclamo porque no hay nada, y lo digo como digitalizador de patrimonio, que sustituya a la experiencia de visitar los lugares, por muy bien y atractivo que lo presentemos.

¿Cuándo se van a activar esas visitas virtuales

Siguiendo los plazos el proyecto debería estar listo para el mes de febrero de 2026.