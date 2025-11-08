"No podemos estar callados": Sayago denuncia las cuentas de la Junta, con 200 millones menos para Sanidad

Sayago alza la voz para reforzar la partida presupuestaria destinada a Sanidad ante un proyecto de presupuestos para Castilla y León que apuesta por recortar 200 millones de euros destinados a este área. Así lo han advertido los organizadores durante la lectura del manifiesto con motivo de la concentración que cada sábado realizan en los aledaños del centro de salud de Bermillo.

La que ya es la 197 concentración por una Sanidad Pública digna en el medio rural, y especialmente en la comarca de Sayago, denuncia que "no podemos estar callados... ni por supuesto de acuerdo" ante un proyecto de Presupuestos de la Comunidad para el año 2026 que destine menos dinero a la Sanidad "ante este panorama".

Un panorama al que se refieren con la mirada puesta en las listas de espera, pero también en la crisis de las mamografías en Andalucía. Una "tormenta" provocada por la "falta de diligencia" de explicaciones para "saber qué ha ocurrido y cómo evitar que se repita tan dramática situación para muchas mujeres que se someten a esa prueba que se ha demostrado eficaz en la prevención de un cáncer con alta prevalencia". En este sentido, llaman a "estar vigilantes ante un panorama que se va a repetir por desgracia, pues en el fondo lo que subyace es el criterio económico en la toma de muchas decisiones y en la resolución de muchas pruebas médicas", lamentan.

Desde la plataforma recuerdan que la sanidad pública es "un elemento de cohesión social" y que "garantizar el acceso universal a la salud, con independencia del poder adquisitivo y del lugar donde vivas, ha demostrado que es la mejor medida para atajar desigualdades y mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad".

Reclamaciones en la zona básica de salud de Sayago

1. Que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en todos los pueblos, sea cual sea su número de cartillas. Las localidades más pequeñas, que antes tenían consultas semanales, han pasado, con suerte, a tenerlas mensuales.

2. Que las consultas se hagan en días y en horas conocidos por todos los vecinos. Se ha conseguido que los horarios vuelvan a estar expuestos en la puerta de los consultorios de todos los pueblos, tal y como siempre se hizo. No obstante siempre existe cierto grado de incertidumbre por la realización de guardias no programadas con suficiente antelación o por la acumulación de pacientes a otro médico de forma transitoria.

3. Que se elimine la cita previa: no es necesaria si se cumplen los días y horarios establecidos para cada pueblo.