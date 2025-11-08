Accidente de tráfico en este pueblo de Zamora
El siniestro ha tenido lugar a las 7:17 horas en la carretera N-631
A las 7:17 horas del sábado 8 de noviembre un turismo se ha salido de la vía N-631, en el kilómetro 4 de Perilla de Castro. El conductor, un varón de 78 años, se encuentra consciente, presenta un dolor en el pecho.
Se han trasladado hasta la zona la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Tábara.
Más tarde es trasladado en ambulancia de soporte vital básico al hospital de Zamora.
