Vega de Villalobos celebra el acuerdo para restaurar su torre: "Seguiremos hasta que se quite el último andamio"

El Comité de Salvemos Nuestra Torre (SNT) de Vega de Villalobos muestra su "tremenda satisfacción" tras la decisión de incluir en el Convenio de bienes inmuebles 2026-2027 firmado por la Diputación y el Obispado de Zamora la obra de la espadaña de la iglesia de San Román.

El convenio, que contempla asimismo actuaciones en otros cinco templos de la provincia, da alas a la iniciativa de recaudación de fondos con la que ya han logrado recaudar 27.844 euros en tan solo once meses, desde diciembre de 2024. Con todo, matizan que a pesar de estar "orgullosos" por este "gran logro", no cejarán en su propósito "hasta que se retire el último andamio" de la torre, al comprender que finalizar la obra llevará "tiempo".

La noticia de la inclusión de la espadaña de esta localidad de apenas 100 habitantes se ha confirmado a las puertas de la celebración, el próximo fin de semana, de las fiestas patronales de San Román, por lo que serán, aún si cabe, "de mayor alegría", confirman.

Desde el Comité se muestran contentos ante el apoyo recibido por la Diputación y el Obispado a un proyecto inicialmente vecinal y que "ahora también es común con ellos". La torre, que carece de protección patrimonial al no estar catalogada como bien de interés cultural, presenta un deterioro "grave" avalado por un informe técnico independiente como por el realizado en una Memoria del Obispado. Este último documento llegó a cifrar el coste de su reparación en alrededor de 55.000 euros.

Espadaña de la iglesia de Vega de Villalobos. / Cedida

Una cifra que, mediante pequeñas aportaciones tanto particulares como de personas anónimas y que ha logrado implicado a la comunidad cultural ha logrado recaudar casi la mitad de lo inicialmente presupuestado. Con todo, desde la SNI son conscientes de que "numerosos factores pueden elevar esa cifra".

"Todos han querido aportar su granito de arena, poco o mucho, eso no importa para este fin, que es de todos", afirman desde el Comité, que, en especial, se sienten reconfortados por la inclusión en el convenio porque "aún podía haber alguna persona que tuviera sus dudas, pero ahora ya ven que el trabajo duro da sus frutos".

Un paso "de gigante": "Lo vamos a conseguir. Muchas veces nos preguntan que por qué lo hacemos si el bien es del Obispado. Pero nosotros siempre contestamos que el pueblo siente la torre como propia; es el propietario moral o sentimental del bien y no dejaremos que se deteriore más. Es lo que tenemos y estamos muy orgullosos de ella", concluyen.

Convenio 2026-2027

La Diputación Provincial y la Diócesis de Zamora han suscrito un nuevo convenio para la restauración de iglesias y bienes muebles de distintos lugares de la geografía provincial. El acuerdo rubricado entre el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, y el obispo de Zamora, Fernando Valera, permite destinar una inversión de 828.000 euros a la recuperación del patrimonio de la Diócesis con actuaciones de restauración en cerca de una cuarentena de bienes muebles a lo largo del próximo año y en seis iglesias de Tierra de Campos y Aliste en el bienio 2026-2027.

La mayor cuantía, 520.000 euros con financiación a partes iguales de la Diputación y la Diócesis, se destina a restaurar seis iglesias: las de Belver de los Montes, Vega de Villalobos, San Agustín del Pozo, Bercianos de Aliste, Cerecinos de Campos y Villarrín de Campos.

Cabe destacar que fuera de este convenio, la Institución provincial zamorana también destina fondos a sufragar la restauración de la iglesia de Molacillos, que es un ejemplo único del barroco levantino en la Comunidad Autónoma. Las obras se acaban de adjudicar y a ellas se destinan 250.000 euros gracias a un convenio a tres bandas entre el Obispado, la Diputación y la Junta de Castilla y León.