El riego de la gripe aviar impacta en Zamora: los 33 pueblos a los que afecta el confinamiento de aves de corral

Un total de 33 municipios zamoranos se verán afectados por las medidas aprobadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que implican el confinamiento de las aves de cría para evitar la propagación de la influenza aviar. Medidas que entran en vigor a partir del 10 de noviembre ante la constatación de un aumento del riesgo por la proliferación de casos en Europa –sobre todo en aves silvestres–, los movimientos migratorios y el descenso de las temperaturas.

En la provincia de Zamora quince municipios, la mayoría de ellos enclavados dentro de los límites y la zona de influencia de la Reserva de las Lagunas de Villafáfila, están considerados como Zona de Especial Riesgo. Y otros 18 municipios, especialmente de la comarca de Sayago, se encuadran en las Zonas de Especial Vigilancia.

A todos ellos les afecta las medidas activadas por el Ministerio, de acuerdo con las comunidades autónomas. En zonas de especial riesgo y especial vigilancia queda prohibida la cría de aves de corral al aire libre, salvo autorización mediante la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres.

Listado de pueblos donde se aplicarán medidas preventivas / LOZ

Las aves tendrán que alimentarse y abrevarse en el interior de las instalaciones o en un refugio que impida la llegada de aves silvestres y evite el contacto de éstas con los alimentos y el agua destinados a las de corral. Queda prohibido también dar agua a las aves de corral procedente de depósitos de a los que puedan acceder aves silvestres, salvo en caso de que sea tratada a fin de garantizar la inactivación de posibles virus de influenza aviar. Los depósitos de agua situados en el exterior requeridos por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corral quedarán protegidos suficientemente contra las aves acuáticas silvestres.

Se prohíbe también la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales, incluidos los certámenes los certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales, así como cualquier concentración de aves de corral u otro tipo de aves cautivas.

La amenaza de la gripe aviar es un hecho que impacta especialmente en la Reserva de las Lagunas de Villafáfila, donde se han encontrado tres cadáveres de grullas, analizados a efectos de confirmar o no la gripe aviar, además de algunas aves con síntomas de padecer la enfermedad.

El mapa de SEO Birdlife

En este contexto, la ONG de conservación de la naturaleza SEO Birdlife (Sociedad Española de Ornitología) ha activado un mapa donde se registran los episodios confirmados o sospechosos (en este caso aparece la Reserva de las Lagunas de Villafáfila) en aves silvestres en España, en el que hasta el momento se registran más de 50 episodios que afectan a una veintena de especies, con especial incidencia en grullas comunes y gaviotas patiamarillas.

Como precisa SEO Birdlife, en Alemania se han reportado 184 nuevos casos en aves silvestres y unas 2.000 grullas muertas hasta final de mes, con expansión hacia el oeste debido a la migración de esta especie. En Francia están confirmadas al menos 6.500 grullas muertas solo en la región de Champagne-Ardennes.

En cuanto a la península ibérica, se están registrando muertes de aves silvestres de forma dispersa. Un foco particularmente importante es el registrado en la laguna de Gallocanta, un punto clave de escala en su migración e invernada para las grullas comunes.

El impacto se teme igualmente en la Reserva de las Lagunas de Villafáfila donde la grulla común está presente entre octubre y febrero, aunque las mayores concentraciones tienen lugar en noviembre, pudiendo llegar a alcanzar máximos de 1.500 ejemplares.

Recomendaciones de SEO para la ciudadanía

Ante la detección de aves muertas o con síntomas de enfermedad

No se debe tener contacto directo ni manipular los animales.

Se debe avisar inmediatamente al número 112 para que las autoridades coordinen el tratamiento y envío de las aves enfermas o muertas al centro de referencia.

Aunque la transmisión de este virus a humanos es muy poco frecuente, la organización subraya que la prevención es clave para proteger la fauna silvestre y la salud pública.

Hay que precisar que la gripe aviar no supone ningún riesgo para la salud pública y que este virus no se transmite al ser humano a través del consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos. En todo caso, se recomienda evitar el contacto innecesario con aves que presenten síntomas clínicos o se encuentren muertas en el campo.