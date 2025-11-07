El reto de una fiscalidad diferenciada, cambios normativos y garantizar los servicios a la población rural, a debate en Sanabria

El alcalde de Puebla, José Fernández Blanco, presentó el VI congreso "Rural Renaissance: Territorios sin cuidados y fronteras administrativas" evocando palabras de resurgimiento, revalorización y renacer para la comarca en un verano "con tantos incendios" y la necesidad de "autoestima que necesitamos ahora en la comarca" con la presencia de la Universidad de Salamanca y este congreso. Las estrategias de sostenibilidad "pasan porque haya gente viviendo en los pueblos" añadió el alcalde.

El congreso permite "reflexionar sobre el papel de los pueblos" y "que los pueblos somos absolutamente necesarios" en la "ordenación del territorio". En la mesa inaugural participaron Alfredo Galán Galán, Presidente de la Fundación Democracia y Gobierno; el delegado para la Estrategia Institucional en Investigación, Trasferencia e Internacionalización de la Universidad de Salamanca, Óscar Lorenzo Sánchez, y la vicepresidenta y diputada de Fondos Europeos, Emprendimiento e Igualdad de la Diputación provincial, Amaranta Ratón Fresno, en lugar de Víctor López de la Parte. La ausencia más notoria fue la del secretario General de Reto Demográfico, Francés Boya Alós, que grabó un vídeo explicando la estrategia de su Ministerio.

Amaranta Ratón señaló las políticas de la Diputación "afrontamos la lucha contra la despoblación, con el firme convencimiento de que no es un destino inevitable, sino un fenómeno reversible. Puede y debe convertirse en una oportunidad de desarrollo en nuestros territorios rurales".

La segunda estrategia de Silver Economy, aprobada por la Diputación y dotada con 40 millones de euros "apuesta por la actividad económica y demográfica de la provincia, una estrategia que incentiva el consumo de servicios y productos entre población mayor de 50 años". Esta estrategia además "revaloriza el talento senior y que impulsa un modelo de desarrollo integrado" con el objetivo de un medio rural "repleto de oportunidades". Anunció el VII Congreso Internacional de Silver Economy del 27 al 29 de noviembre en la capital zamorana.

De izquierda a derecha, Amaranta Ratón, José Fernández, Alfredo Galán y Óscar Lorenzo. | A. S.

La vicepresidenta de la Diputación recordó que "los poderes públicos tenemos la obligación de cuidar nuestros territorios". Así "la provincia de Zamora cumple con los requisitos necesarios para beneficiarse de una fiscalidad diferencia, tal y como avalan los informes de la Junta". Esta medida "contribuiría a atraer nuevas empresas y fortalecer las existentes", recordó la diputada.

Alfredo Galán Galán, director de la Fundación, señalaba el objetivo de este congreso en el contexto de Reto Demográfico "reflexionar sobre las medidas que se pueden llevar a cabo. En esta ocasión se presta especial atención a cuestiones como una garantía de servicios de cuidados a las personas, sobre todo mayores en el medio rural". La posibilidad de una impulsar "una iniciativa legislativa que garantice un tratamiento singular en la regulación normativa de los pequeños municipios".

"La Constitución garantiza una distribución del poder descentralizada, de manera que no solo el Estado y las Comunidades Autónomas tienen presencia sino también los Gobiernos Locales, y dentro de ellos hay gran diversidad", concretó Galán. Las entidades más necesitadas de reforma normativa "son los pequeños municipios, municipios rurales o de montaña, que requieren un tratamiento singular que puede venir del Estado o de las Comunidades Autónomas".

En el caso estatal "ha habido varios intentos de mejora legislativa que por el momento han fracasado". Sobre la supresión de frecuencias AVE "seguramente la solución tiene que venir en el marco de las medidas que forman parte de la agenda política estatal y autonómica que es una lucha efectiva contra los efectos perniciosos de la despoblación. Seguramente garantizar una buena conectividad que permita el asentamiento de la población en el territorio es prioritario".

Uno de los momentos del congreso “Rural Renaissance: Territorios sin cuidados y fronteras administrativas”. / Araceli Saavedra

El delegado del Rector para la Estrategia Institucional en Investigación de la USAL, Óscar Lorenzo Sánchez, en esta sexta edición en Sanabria "el apoyo institucional es fundamental de igual forma colaborar con el resto de administraciones, a niveles locales como regionales o nacionales". En estos congresos "se ponen de manifiesto problemas realmente importantes de lo que ocurre a lo rural y se plantean posibles soluciones a los desafíos a los que nos enfrentamos continuamente".

En esta ocasión, como recoge el título del congreso, "Territorios y Cuidados", que implica cuidados de todo tipo, médicos, sociales, etc. y también esas fronteras administrativas que en muchas ocasiones no permiten desarrollar por completo estas zonas. Más en esta zona que estamos muy cerquita de Portugal, incluso tiene ese ámbito trasfronterizo que puede ser muy relevante". Castilla y León "juega un papel muy importante en esa colaboración trasfronteriza".